Đâm thủng mạch máu người bệnh, bác sĩ mổ bị tước quyền hành nghề

New ZealandNữ bệnh nhân tử vong do xuất huyết não vì những sai sót thô bạo về kỹ thuật và sự thiếu phối hợp chuyên môn của bác sĩ mổ chính.

Ngày 23/3, báo The New Zealand Herald đưa tin Ủy ban Khiếu nại Sức khỏe và Người khuyết tật New Zealand (HDC) kết luận một phẫu thuật viên kỳ cựu đã trực tiếp gây ra cái chết cho nữ bệnh nhân 51 tuổi do sai sót kỹ thuật và thái độ làm việc độc đoán.

Ngay sau quá trình điều tra, nhà chức trách tước quyền hành nghề của bác sĩ mổ chính (gọi tắt là bác sĩ C), đồng thời buộc ông tham gia chương trình đào tạo lại. Cơ quan y tế Health NZ cũng nhận hình thức kỷ luật vì vi phạm Bộ quy tắc quyền lợi người tiêu dùng và để xảy ra thất bại mang tính hệ thống. Trước phán quyết này, bác sĩ C thừa nhận sai sót và gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân, dẫu trước đó vị chuyên gia từng biện minh bản thân phải đối mặt với một ca can thiệp vô cùng phức tạp.

Sự việc xảy ra vào tháng 5/2019, hội đồng chuyên môn gồm 5 thành viên quyết định áp dụng phương pháp can thiệp nội mạch nhằm điều trị túi phình mạch nhiễm trùng cho người bệnh. Thảm kịch bắt nguồn từ khoảnh khắc bác sĩ C để một ống thông siêu nhỏ lưu lại quá lâu trong cơ thể người bệnh, khiến thiết bị mắc kẹt. Thay vì tìm phương án tháo gỡ an toàn, người này lại dùng lực sai kỹ thuật cố kéo ống thông ra ngoài, hậu quả đâm thủng mạch máu não của bệnh nhân.

Sai lầm kỹ thuật nhanh chóng chuyển thành thảm họa y khoa khi người đứng đầu êkíp mất hoàn toàn khả năng kiểm soát tình huống. Ông không nhận diện được nguyên nhân gây rách mạch máu, đồng thời tự làm phức tạp hóa các quy trình cấp cứu tiếp theo. Đỉnh điểm của sự việc nằm ở thái độ làm việc áp đặt. Khi đồng nghiệp từ ngoài bước vào phòng mổ và trực tiếp chất vấn phương pháp xử lý, bác sĩ C vẫn gạt bỏ mọi lời cảnh báo, trực tiếp đẩy người bệnh vào tình trạng xuất huyết nội sọ, báo cáo điều tra cho hay.

Trước khi lên bàn mổ, người phụ nữ 51 tuổi mang sẵn nhiều bệnh nền nguy hiểm như tim bẩm sinh, từng thay van tim hai lần, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn và tổn thương thận cấp tính. Kết thúc ca can thiệp thảm họa, êkíp y tế chuyển người bệnh về khoa Hồi sức tích cực, nhưng bà không qua khỏi. Phó Ủy viên HDC Vanessa Caldwell nhấn mạnh nền tảng sức khỏe suy yếu của người bệnh cộng hưởng cùng lỗ hổng quản lý y tế và sai lầm cá nhân tồi tệ trong phòng mổ đã dẫn đến kết cục bi thảm này.

Bình Minh (Theo The New Zealand Hearald)