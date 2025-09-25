Dẫm phải 'nước ăn mòn xương', người phụ nữ tử vong

Trung QuốcVô tình dẫm phải bình axit hydrofluoric bị bỏ lại khi đi dạo, một phụ nữ 52 tuổi bị suy đa tạng, tử vong sau nhiều ngày cấp cứu.

Thông tin trên SCMP hôm 24/9 cho biết người phụ nữ họ Tu ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, tử vong sau khi dẫm phải một bình chứa axit hydrofluoric bị vứt bỏ trong lúc đi bộ. Hóa chất này gây sưng tấy nhanh chóng, khiến bà được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Bệnh nhân được chẩn đoán bị suy đa tạng và rối loạn điện giải nghiêm trọng.

"Cơ hội cứu sống bà ấy rất mong manh", The Paper dẫn lời một bác sĩ cho biết.

Bà Tu không qua khỏi 5 ngày sau đó. Tối 14/9, một người dùng mạng tự xưng là người nhà của bà Tu, chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội, dưới tên "LIV Yuanbao": "Con đã không bao giờ được thấy phép màu xảy ra. Mẹ đã rời bỏ chúng con theo một cách không thể nào hiểu nổi và quá nhanh chóng. Con mong rằng ở trên thiên đường sẽ không có tai nạn nào cả".

Người này cho hay sự việc xảy ra hôm 9/9, khi bà Tu đang đi bộ ở khu đất trống trên sườn đồi phía sau cửa hàng của gia đình. Đây là một khu vực rộng lớn bị thu hồi để giải tỏa nhưng thường có nhiều người đến đi dạo hoặc trồng rau. Bà Tu dẫm vỡ một bình chứa lạ. Sau khi đến hai bệnh viện đầu tiên nhưng các bác sĩ đều không thể cứu chữa, bà được chuyển tới Bệnh viện thứ hai thuộc Đại học Y khoa Chiết Giang (cơ sở Tân Giang).

Theo "LIV Yuanbao", bác sĩ nói rằng chỉ cần tiếp xúc một lượng nhỏ axit hydrofluoric, còn được gọi là "nước ăn mòn xương", cũng có thể gây tử vong, trong khi bà Tu lại bị dính một lượng lớn.

Bà Tu được đưa đi cấp cứu nhưng bị suy tạng và không qua khỏi. Ảnh chụp từ Weibo

Cảnh sát hiện phong tỏa, khử nhiễm hiện trường, cho biết gia đình bà Tu sẽ nhận được hỗ trợ. Nhà chức trách cho hay axit trên do một nhân viên vệ sinh họ Ai bỏ lại. Công việc của người này là làm sạch các bức tường. Ông Ai rời khu vực trên vào năm 2015 nhưng hiện đã bị tạm giữ. Một luật sư cho biết Ai có thể phải đối mặt với án tù lên đến 7 năm vì tội sơ suất thải bỏ chất nguy hại.

Vụ việc hiện trở thành xu hướng trên mạng xã hội ở Trung Quốc, thu hút hơn 20 triệu lượt xem. Một người dùng mạng bình luận: "Đây là một tai nạn an toàn công cộng nghiêm trọng. Bà Tu đã không may mắn, tôi rất tiếc cho bà ấy". "Tại sao một hóa chất nguy hiểm như vậy lại bị bỏ lại trên đường? Cảnh sát cần điều tra kỹ lưỡng và đưa ra lời giải thích cho nạn nhân", một người khác viết.

Axit hydrofluoric là một chất lỏng ăn mòn không màu, có mùi hăng. Với đặc tính ăn mòn cực mạnh, nó có thể làm mòn kim loại, thủy tinh và các vật liệu chứa silicon. Khi xử lý axit hydrofluoric, cần phải hết sức thận trọng vì việc tiếp xúc với hơi hoặc chất lỏng của nó có thể gây bỏng nặng và tổn thương mô sâu, nguy hiểm đến tính mạng trong những trường hợp nghiêm trọng.

Tại Trung Quốc, axit hydrofluoric công nghiệp có nồng độ trên 30% được quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, trên một số nền tảng thương mại điện tử, các phiên bản có nồng độ thấp hơn được bán với giá từ 10 đến 40 nhân dân tệ (37.000-111.000 đồng). Một trang bán hàng mô tả đây là chất tẩy rửa kính và gạch men, đồng thời khuyên người mua nên đeo găng tay và khẩu trang. Hồi tháng 1, một người đàn ông ở đông nam Trung Quốc đeo hai đôi găng tay khi lau chùi đồ gốm bằng hóa chất này nhưng vẫn bị ăn mòn ba ngón tay.

Bình Minh (Theo Today, ECNS)