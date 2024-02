Đam mê âm nhạc của tài tử 'Oppenheimer'

Cillian Murphy, 48 tuổi, đóng "Oppenheimer", ứng viên Nam chính xuất sắc Oscar 2024, từng muốn theo đuổi âm nhạc khi còn trẻ.

Trước thềm Oscar 2024, vài hãng thông tấn như Irish Examiner, The Telegraph đưa tin Cillian Murphy từng là ca sĩ, thành viên nhóm nhạc jazz tiềm năng tại Ireland, trước khi từ bỏ vì sự nghiệp điện ảnh.

Dù tạo nhiều dấu ấn tại Hollywood, diễn xuất không phải xuất phát điểm của tài tử. Theo tờ Far Out, trước tuổi 20, sao Ireland chưa từng nghĩ sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng, thay vào đó, anh muốn làm nhạc sĩ. Murphy từng lập ban nhạc và suýt ký hợp đồng với hãng thu âm.

Trong bài phỏng vấn với BBC Radio 6 năm 2020, Cillian Murphy cho biết ở tuổi 18 hoặc 19, anh chơi guitar đệm trong nhóm The Sons of Mr Green Geners, gồm năm người. Tên của ban nhạc được đặt theo ca khúc Son Of Mr. Green Genes thuộc album Hot Rats (1969) của ca sĩ Mỹ Frank Zappa, thần tượng thuở nhỏ của các thành viên. Em trai diễn viên, Paidi Murphy, cũng tham gia.

Cillian Murphy (thứ hai từ trái sang) và các thành viên nhóm The Sons of Mr Green Geners, trong đó có em trai diễn viên - Paidi Murphy (phải). Ảnh: Irish Examiner

Murphy nói phong cách của The Sons of Mr Green Geners mang âm hưởng acid-jazz (dòng nhạc kết hợp jazz, soul, funk và disco) thịnh hành trong những năm 1990. Nhóm cũng chịu ảnh hưởng lớn từ các ban nhạc James Taylor Quartet, Corduroy và Galliano nổi tiếng thời đó. Theo Cillian Murphy, các thành viên muốn kết hợp di sản của nghệ sĩ Zappa với funk, soul và nhiều thể loại khác. Tháng 8/1996, hãng Acid Jazz nhìn thấy tiềm năng và đề xuất với nhóm hợp đồng thu âm năm album, nhưng không thành công. Cùng thời điểm, Murphy nhận được vai đầu tiên trong vở kịch Disco Pigs (1996) nên thay đổi định hướng, dồn tâm huyết cho lĩnh vực diễn xuất.

Cillian Murphy từng là thành viên ban nhạc Jazz Ca khúc "Time Travel" của ban nhạc, Cillian Murphy là một trong hai giọng ca chính thể hiện bài hát. Video: YouTube Swift Murf

Cillian Murphy nói không hối hận về quyết định theo nghiệp diễn. Tài tử thừa nhận còn yêu nghề hát, thấy vui mừng vì không từ bỏ đam mê dù giới giải trí nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi phỏng vấn với BBC, anh cho rằng âm nhạc là ngành nguy hiểm. Murphy tiết lộ quan hệ giữa anh và các thành viên cũ vẫn tốt đẹp, nhưng không chắc tình bạn còn hay không nếu The Sons of Mr Green Geners tiếp tục hoạt động.

Cillian Murphy bắt đầu nổi tiếng sau khi đóng vai chính 28 Days Later (2002) và Sunshine (2007). Nhờ tài năng diễn xuất và đôi mắt xanh biết nói, anh có cơ hội tham gia loạt phim của đạo diễn Christopher Nolan: Bat Man (2005), The Dark Knight (2008), Inception (2010), The Dark Knight Rises (2012) và Dunkirk (2017) tạo nhiều tiếng vang. Dù đóng vai phụ trong vũ trụ điện ảnh Nolan, các nhân vật của Murphy đều có tiểu sử phức tạp, đòi hỏi diễn viên dày công nghiên cứu để diễn đúng tâm lý.

Sau thời gian dài vào vai thứ chính, Cillian Murphy trở thành hiện tượng khi hóa thân nam chính Tommy Shelby trong Peaky Blinders (2013-2022) và được đề cử giải BAFTA 2018 hạng mục Nam diễn viên xuất sắc. Năm 2023, sự nghiệp của Murphy tiếp tục thăng hoa khi tái hợp tác Nolan trong Oppenheimer. Vai diễn nhà vật lý J.Robert Oppenheimer giúp anh có cơ hội nhận Oscar 2024 cho Nam diễn viên xuất sắc.

Diễn viên nhận giải Nam diễn viên xuất sắc tại BAFTA 2024 hôm 19/2. Ảnh: Far Out Magazine

Cillian Murphy, sinh năm 1976, xuất thân trong gia đình gia giáo người Ireland. Anh bắt đầu sự nghiệp trên sân khấu kịch và giành được nhiều giải thưởng, quyết định bỏ học Đại học Luật - mong muốn của bố mẹ - để theo đuổi diễn xuất. Năm 2020, tờ The Irish Times vinh danh Murphy là một trong những diễn viên điện ảnh Ireland vĩ đại nhất. Anh vừa đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại BAFTA 2024 cho vai chính trong Oppenheimer.

Phương Thảo (theo NME, Far Out Magazine, The Telegraph)