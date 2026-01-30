Đấm kẻ giật dây chuyền của khách, tài xế xe buýt bị sa thải

AnhMark Hehir, tài xế xe buýt ở London, bị công ty sa thải sau khi đuổi theo một tên trộm và đấm hắn bất tỉnh, dù được công chúng coi là 'anh hùng'.

Ngày 25/6/2024, khi đang lái xe buýt tuyến Wembley - Maida Vale ở phía tây bắc London, Mark Hehir phát hiện một người đàn ông giật dây chuyền của một nữ hành khách.

Mark đuổi theo lấy lại được sợi dây chuyền, nhưng người đàn ông quay lại xe buýt để đối đầu và "ra đòn trước". Tài xế khai đã phản ứng để tự vệ, đấm trả một lần khiến hắn bất tỉnh. Sau đó, Mark lôi người đàn ông ra vỉa hè và khống chế trong gần nửa giờ.

Cảnh sát bắt cả hai, nhưng Mark sau đó được thả và được thông báo rằng sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hành động pháp lý nào nữa.

Một ngày sau vụ việc, Mark bị đình chỉ công việc đã gắn bó hai năm tại hãng Metroline và bị yêu cầu tham dự phiên điều trần kỷ luật. Tài xế được thông báo rằng các cáo buộc chống lại anh bao gồm "làm tổn hại uy tín công ty vì hành hung một hành khách", "không bảo vệ sự an toàn của bản thân và hành khách khi bỏ mặc xe buýt không người lái với động cơ vẫn đang hoạt động".

Mark khai trước tòa án lao động rằng đã "hành động theo bản năng khi đuổi theo người đàn ông đó" và để cửa xe mở với phanh tay vẫn kéo. Mark cũng cho biết đã khống chế tên trộm vì "nữ hành khách sợ hãi" khi hắn quay lại và "lo sợ anh ta sẽ làm điều gì đó nếu đứng dậy".

Mark nói được công chúng coi là "anh hùng" sau vụ việc.

Viên cảnh sát điều tra vụ án tin rằng Mark "đã sử dụng vũ lực tương xứng và cần thiết trong hoàn cảnh đó để tự vệ và bảo vệ nữ hành khách".

Tài xế Mark Hehir. Ảnh: Dailymail

Tuy nhiên, Alina Gioroc, quản lý vận hành của Metroline phụ trách vụ kỷ luật, nói với tòa rằng bà tin người đàn ông đó đã quay lại phía xe buýt "với ý định rõ ràng là xin lỗi và bắt tay với nữ hành khách". Theo bà Alina, khi người đàn ông định bắt tay với Mark, tài xế đã đẩy người đàn ông ra thay vì tự mình lùi lại, và người đàn ông đó không hề có hành động hung hăng nào.

Nhận thấy việc khống chế người đàn ông trong gần nửa giờ là "sử dụng vũ lực quá mức và không tương xứng", bà Alina kết luận rằng mọi cáo buộc đều được chứng minh và quyết định sa thải Mark mà không cần báo trước là đúng đắn vì hành vi sai phạm nghiêm trọng.

Phiên tòa được tổ chức tại Watford giữ nguyên quyết định sa thải Mark, nhận định việc các nhà quản lý kỷ luật tin rằng tài xế đã vi phạm quy định nghiêm trọng là có cơ sở hợp lý và nằm trong phạm vi các phản ứng hợp lý mà người sử dụng lao động có thể thực hiện trong hoàn cảnh đó.

Xe buýt tại London. Ảnh: UKtransport

Tuy nhiên, Kieran Mullan, Bộ trưởng Tư pháp thuộc phe đối lập, kêu gọi công chúng ủng hộ bản kiến nghị để phục hồi công việc hoặc bồi thường cho Mark. Theo ông Mullan, những người tuân thủ pháp luật không nên bị trừng phạt vì đã đứng lên chống lại kẻ côn đồ.

Nghị sĩ đảng Bảo thủ nói: "Đây không phải là công lý. Mark Hehir đã can thiệp để bảo vệ một hành khách và thu hồi tài sản bị đánh cắp, vì làm điều đúng đắn và đặt mình vào nguy hiểm, anh ấy đã mất việc. Hầu hết mọi người sẽ coi hành động của anh ấy là phản xạ tự nhiên để bảo vệ người vừa bị cướp".

Tuệ Anh (theo BBC, Sky News)