Đâm hàng xóm vì nghi làm chết 3 con vịt

Hà TĩnhÔng Nguyễn Đình Bồng đâm dao vào bụng Hoàng Trọng Tuần, 71 tuổi, gây tổn hại 34% sức khỏe, vì nghi bỏ thuốc độc xuống ao khiến ba con vịt chết.

Ông Bồng, 62 tuổi, trú xã Thiên Cầm, bị khởi tố bị can, tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng cho VKSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh phê chuẩn, công bố chiều 9/10.

Theo điều tra, cuối tháng 7, ông Bồng nuôi khoảng 80 con vịt gần nhà ở thôn Hưng Lộc, xã Thiên Cầm. Do hạn hán, ông nhiều lần lùa đàn vịt sang ao của ông hàng xóm Hoàng Trọng Tuần để tìm nước. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trưa 4/10, sau khi đi uống rượu về, ông Bồng phát hiện ba con vịt chết bất thường dưới ao nhà ông Tuần. Nghi ông Tuần bỏ thuốc độc xuống ao làm chết vịt, ông Bồng chạy xe máy sang nhà hàng xóm chất vấn.

Nhà chức trách cáo buộc, tại cổng nhà ông Tuần, trong lúc cãi nhau, ông Bồng mở cốp xe máy lấy dao gọt hoa quả mang sẵn, đâm vào bụng ông Tuần.

Nạn nhân tổn hại sức khỏe 34%.

Bồng đến Công an xã Thiên Cầm đầu thú.

Đức Hùng