Đâm hàng xóm tử vong sau mâu thuẫn lúc nhậu

Cà MauNguyễn Văn Chiến, 40 tuổi, dùng dao đâm tử vong hàng xóm sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu.

Ngày 7/3, Chiến bị Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ, điều tra án mạng xảy ra tại ấp Tân An Ninh A, xã Tạ An Khương.

Theo điều tra ban đầu, chiều 6/3, Chiến cùng Lê Thanh Phong (47 tuổi) và một số người quen tổ chức nhậu tại nhà một người trong xóm.

Đến khoảng 21h, Chiến và Phong xảy ra cãi vã nên cả hai bỏ về. Chiến đi bộ về nhà, lấy con dao yếm dùng trong sinh hoạt gia đình rồi sang nhà Phong gần đó để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến cửa, Chiến gặp Phong và hai người lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Chiến dùng dao đâm một nhát vào bụng Phong rồi cầm dao quay về nhà.

Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi nhưng đã tử vong.

An Minh