Đám đông xe máy chiếm toàn bộ làn đường ngược chiều

TP HCMXe máy đúng chiều phải leo lên vỉa hè trong khi lái xe ôtô tưởng mình đang đi nhầm vào đường một chiều, hôm 15/9 tại Lê Đức Thọ.

Xe máy chiếm toàn bộ làn đường ngược chiều Video: Hoang Bac

Tình huống giao thông: Đường ùn tắc, nhiều xe máy lấn hết sang làn đường ngược chiều để dừng chờ, thậm chí còn leo cả lên vỉa hè đường ngược chiều để di chuyển. Ở hướng đường đúng chiều, nhiều người đi xe máy bắt buộc phải leo lên vỉa hè để đi vì không còn đường. Lái xe ôtô có gắn camera hành trình không thể di chuyển vì phía trước xe máy đường ngược chiều kín đường mà nhầm tưởng mình đang đi vào đường một chiều.

Kỹ năng lái xe: Gặp đoạn đường ùn tắc, các phương tiện nên xếp hàng theo thứ tự, dừng chờ đúng phần đường của mình, không lấn làn vượt lên chặn lối các phương tiện khác. Việc lấn làn chen lên cản trở giao thông chỉ làm việc ùn tắc cục bộ thêm phần nghiêm trọng.

Nghị định 168/2024 quy định, xe máy lấn làn vượt ẩu gây ùn tắc giao thông bị phạt tiền từ 600.000-800.000 đồng.

Nguyên Vũ