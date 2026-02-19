Đâm đơn kiện vì vợ sắp cưới ngoại tình với hai cảnh sát

AnhThám tử Andrew Fearon kiện Sở Cảnh sát Bắc Wales sau khi vợ sắp cưới ngoại tình với hai đồng nghiệp là cảnh sát cùng lực lượng, khiến anh tổn thương tâm lý và phải nghỉ việc.

Theo các tài liệu được nộp tại tòa án cấp cao ở Liverpool, Andrew Fearon và vợ sắp cưới, Rebecca Hutt, đều là cảnh sát điều tra thuộc lực lượng cảnh sát Bắc Wales.

Hè 2017, Rebecca thú nhận đang ngoại tình với đồng nghiệp là thám tử Shaun Parry. Mối quan hệ ngoài luồng được cho là bắt đầu khi họ công tác tại đồn cảnh sát thành phố St Asaph, trong khi Andrew công tác cách đó chưa đến 60 km tại thị trấn Menai Bridge.

Bốn tháng trước đám cưới, Andrew làm đơn khiếu nại chính thức với Rebecca về hành vi sai trái nghiêm trọng liên quan đến vụ ngoại tình xảy ra trong đồn cảnh sát.

Nhưng thay vì nhận kỷ luật, Shaun chỉ bị thuyên chuyển công tác. Đơn kiện của Andrew cáo buộc các sĩ quan cấp trên của Shaun đã thông đồng để đảm bảo rằng anh ta không bị kỷ luật vì hành vi tình dục với Rebecca.

Andrew phải nghỉ việc bốn tháng vì căng thẳng và yêu cầu Sở Cảnh sát Bắc Wales điều tra các cáo buộc riêng biệt chống lại vợ chưa cưới về hành vi kiểm soát cưỡng chế, bạo lực gia đình và gian lận.

Tháng 11/2017, thanh tra Steve Williams được cử đến để điều tra vụ bê bối. Ông Steve kết luận rằng Rebecca được phép tiếp tục giữ chức vụ và khép lại vụ việc.

Tuy nhiên, Andrew cáo buộc ông Steve đã có quan hệ tình ái với Rebecca trong suốt thời gian điều tra. Theo hồ sơ tòa án, "thanh tra Steve Williams đã lợi dụng chức vụ để tác động đến kết quả điều tra theo hướng có lợi cho Rebecca Hutt".

Steve Williams (phải) nhận trách nhiệm điều tra bê bối ngoại tình trong sở cảnh sát nhưng sau đó kết hôn với Rebecca Hutt. Ảnh: Telegraph

Andrew cũng khẳng định rằng thẻ ra vào đồn cảnh sát của mình đã bị vô hiệu hóa sau quyết định của ông Steve, đồng nghĩa với việc anh không thể đến nơi làm việc. Andrew đã từ chức sau khi bị từ chối lời đề nghị cử một bên thứ ba điều tra vụ việc.

Ông Steve và Rebecca kết hôn vào năm 2022. Steve đã nghỉ hưu còn Rebecca vẫn đang phục vụ trong lực lượng cảnh sát.

Trong khi đó, Shaun bị sa thải không báo trước vào năm 2019 vì những cáo buộc riêng biệt về "hành vi không phù hợp" với một nữ đồng nghiệp.

Andrew đang kiện Sở Cảnh sát Bắc Wales đòi bồi thường 200.000 bảng Anh vì những tổn thương thể chất và tinh thần, cộng thêm 144.000 bảng Anh vì mất thu nhập.

Luật sư của Andrew cho biết vụ kiện tập trung vào việc Sở Cảnh sát Bắc Wales đã không điều tra công bằng trước những cáo buộc vi phạm và mối quan hệ mà Rebecca có với các sĩ quan khác. Điều này khiến Andrew "cảm thấy bị cô lập và không được hỗ trợ, dẫn đến tổn thương tâm lý nghiêm trọng".

Ông Steve phủ nhận có quan hệ tình cảm với Rebecca khi đang điều tra bê bối tình ái, khẳng định những cáo buộc của Andrew "mang tính ác ý và vô căn cứ". Còn Shaun "không có bình luận gì" về Andrew hay vụ việc.

Sở Cảnh sát Bắc Wales từ chối bình luận, cho biết phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 7.

Tuệ Anh (theo Telegraph, The Mail)