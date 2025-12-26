Đâm dao ở Nhật Bản, 14 người bị thương

Một người đàn ông đã bị bắt sau khi tấn công bằng dao, phun chất lỏng lạ trong nhà máy ở miền trung Nhật Bản, khiến 14 người bị thương.

Ông Tomoharu Sugiyama, quan chức sở cứu hỏa thành phố Mishima, tỉnh Shizuoka, hôm nay cho biết lực lượng này nhận được cuộc gọi báo cáo về sự việc vào khoảng 16h30 từ nhà máy cao su gần đó. Kẻ tấn công cũng sử dụng "chất lỏng dạng phun".

Ít nhất 6 trong số 14 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Đài NHK cho biết toàn bộ nạn nhân đều tỉnh táo.

Xe cảnh sát tại hiện trường vụ đâm dao ở nhà máy cao su thuộc thành phố Mishima, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản ngày 26/12. Ảnh: NHK

Truyền thông Nhật Bản đưa tin cảnh sát đã bắt một người đàn ông bị tình nghi mưu sát. Người này được cho là 38 tuổi, mang theo dao sinh tồn, đeo mặt nạ phòng độc, có mối liên quan đến nhà máy.

Nhà máy ở Mishima được điều hành bởi tập đoàn cao su Yokohama, nơi chuyên sản xuất lốp cho xe tải và xe buýt.

Tội phạm bạo lực tương đối hiếm ở Nhật Bản, nơi có tỷ lệ giết người thấp và luật kiểm soát súng nghiêm ngặt nhất thế giới. Tuy nhiên, các vụ đâm dao, thậm chí nổ súng, thi thoảng vẫn xảy ra, trong đó có vụ cựu thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát năm 2022.

Hồi tháng 10, một người đàn ông bị kết án tử hình vì xả súng và đâm dao khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có hai cảnh sát, vào năm 2023. 5 tháng trước đó, một người đàn ông 43 tuổi bị truy tố với cáo buộc mưu sát vì tấn công bằng dao tại ga tàu điện ngầm Toda-mae ở Tokyo.

Cho đến nay, người dân Nhật Bản vẫn còn bàng hoàng vì vụ tấn công trên tàu điện ngầm hồi năm 1995, khi các thành viên giáo phái Aum Shinrikyo chọc thủng những túi chứa đầy chất độc dạng lỏng sarin trên 5 tàu điện ngầm ở Tokyo vào giờ cao điểm buổi sáng, khiến 14 người chết và hơn 5.800 người bị thương.

Huyền Lê (Theo AFP)