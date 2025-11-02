Đâm dao khiến 12 người bị thương trên tàu điện ở London

AnhHai nghi phạm cầm dao đâm ngẫu nhiên các hành khách trên tàu LNER ở London, khiến ít nhất 12 người bị thương.

Hai nghi phạm cầm "dao lớn" tấn công các hành khách ngay khi tàu London North Eastern Railway (LNER) vừa rời ga Peterborough, hướng đến ga King's Cross ở London lúc 7h30 ngày 1/11. Cảnh sát hạt Cambridgeshire nhận được cuộc gọi khẩn sau 9 phút, điều động hơn 30 cảnh sát đến hiện trường.

Hai nghi phạm mặc đồ đen bị cảnh sát dùng súng điện khống chế, bắt tại ga Huntingdon ở Cambridgeshire. Ít nhất 12 người bị thương trong vụ tấn công, 9 người đang nguy kịch.

Lực lượng ứng phó có mặt tại ga Huntingdon, ngày 1/11. Ảnh: AFP

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy lực lượng ứng phó khẩn hiện diện dày đặc ở ga Huntingdon, nơi đoàn tàu dừng khẩn cấp với hàng chục xe cảnh sát và xe cứu thương.

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông cầm "con dao lớn", mô tả cảnh "máu ở khắp nơi". Nhiều người trốn trong nhà vệ sinh để ẩn náu, một số bị giẫm đạp khi hành khách hoảng loạn, bỏ chạy qua các toa tàu.

Danh tính của hai nghi phạm chưa được tiết lộ. Giới chức chưa xác định động cơ của nghi phạm, Cảnh sát chống khủng bố Anh đã tham gia vào cuộc điều tra. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết vụ đâm dao "kinh hoàng gây lo ngại sâu sắc".

Xe cảnh sát, cứu thương có mặt ở ga Huntingdon, ngày 2/11. Ảnh: AFP

LNER đã thông báo đóng cửa các tuyến đường sắt. Các điểm chính của LNER gồm London, Peterborough, Cambridge, York và Edinburgh. Các chuyến tàu thường rất đông đúc.

Tội phạm dùng dao ở Anh tăng đều kể từ năm 2011. Vấn nạn này được xem là "khủng hoảng quốc gia", dù Anh có một trong những chính sách kiểm soát súng nghiêm ngặt nhất thế giới.

Đức Trung (Theo Reuters, Times of London)