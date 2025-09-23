Đầm cưới thêu tay mang nét mơ mộng xứ Huế

Bộ sưu tập Her-itage được giới thiệu trước 50 khán giả cuối tuần qua. Chỉ trong thời gian ngắn diễn ra sự kiện, thời tiết lúc nắng lúc mưa khiến ban tổ chức lo lắng dù đã chuẩn bị ô cho khách mời.
Bộ sưu tập Her-itage được giới thiệu trước 50 khán giả cuối tuần qua. Chỉ trong thời gian ngắn diễn ra sự kiện, thời tiết lúc nắng lúc mưa khiến ban tổ chức lo lắng dù đã chuẩn bị ô cho khách mời.
Các trang phục lấy cảm hứng từ nghệ thuật thêu tay cung đình Huế, pha trộn vẻ nhẹ nhàng, lãng mạn của thành phố này.
Các trang phục lấy cảm hứng từ nghệ thuật thêu tay cung đình Huế, pha trộn vẻ nhẹ nhàng, lãng mạn của thành phố này.
Nhà thiết kế hợp tác nghệ nhân Phùng Thị Vui của làng nghề Quất Động, tạo nên váy cưới thủ công với các kỹ thuật như thêu truyền thống, thêu tambour, kết hợp hoa 3D Nhật Bản, cắt laser.
Nhà thiết kế hợp tác nghệ nhân Phùng Thị Vui của làng nghề Quất Động, tạo nên váy cưới thủ công với các kỹ thuật như thêu truyền thống, thêu tambour, kết hợp hoa 3D Nhật Bản, cắt laser.
Đa số thiết kế tập trung vào phom đầm quây ngực, thân trên dáng corset, phần dưới xòe bồng, số còn lại là đầm đuôi cá, trumpet. Ngoài đầm dài truyền thống, show còn đem tới váy cưới ngắn xuyên thấu.
Đa số thiết kế tập trung vào phom đầm quây ngực, thân trên dáng corset, phần dưới xòe bồng, số còn lại là đầm đuôi cá, trumpet. Ngoài đầm dài truyền thống, show còn đem tới váy cưới ngắn xuyên thấu.
Váy cưới khai thác lụa, voan cao cấp, phần gấu váy tạo kiểu balloon khiến chúng trở nên bồng bềnh và trẻ trung hơn.
Váy cưới khai thác lụa, voan cao cấp, phần gấu váy tạo kiểu balloon khiến chúng trở nên bồng bềnh và trẻ trung hơn.
Các chi tiết thêu được thực hiện trên những thước vải riêng lẻ, sau đó mới khâu và tạo hình trên đầm.
Các chi tiết thêu được thực hiện trên những thước vải riêng lẻ, sau đó mới khâu và tạo hình trên đầm.
Là một trong số khách mời của sự kiện, Giáo sư Triết học người Huế Thái Kim Lan cho biết thích thú trước sự sáng tạo của Quỳnh Anh. "Các họa tiết thêu trên cổ, tay, tà áo này đúng là những chi tiết không thể thiếu trong trang phục và nghệ thuật cung đình. Thêu cung đình là một trong những kỹ thuật cao quý người nghệ nhân có thể đạt được", bà nói.
Là một trong số khách mời của sự kiện, Giáo sư Triết học người Huế Thái Kim Lan cho biết thích thú trước sự sáng tạo của Quỳnh Anh. "Các họa tiết thêu trên cổ, tay, tà áo này đúng là những chi tiết không thể thiếu trong trang phục và nghệ thuật cung đình. Thêu cung đình là một trong những kỹ thuật cao quý người nghệ nhân có thể đạt được", bà nói.
Một thiết kế đính sequin nổi trên họa tiết thêu chìm.
Một thiết kế đính sequin nổi trên họa tiết thêu chìm.
Đầm cưới mang đậm phong cách điêu khắc và kiến trúc với đường cắt cúp sắc và gọn. Phần hông tạo độ mềm bằng kỹ thuật xếp nếp.
Đầm cưới mang đậm phong cách điêu khắc và kiến trúc với đường cắt cúp sắc và gọn. Phần hông tạo độ mềm bằng kỹ thuật xếp nếp.
Sau show diễn, nhà thiết kế tổ chức triển lãm váy cưới và kỹ thuật thêu tại Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị từ ngày 21 đến 29/9.
Quỳnh Anh (tên đầy đủ Nguyễn Quỳnh Anh), 33 tuổi, quê Hà Nội. Cô thành lập thương hiệu váy cưới cao cấp từ năm 2016. Thiết kế của cô tập trung vào kỹ thuật thủ công truyền thống.
Sau show diễn, nhà thiết kế tổ chức triển lãm váy cưới và kỹ thuật thêu tại Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị từ ngày 21 đến 29/9.
Quỳnh Anh (tên đầy đủ Nguyễn Quỳnh Anh), 33 tuổi, quê Hà Nội. Cô thành lập thương hiệu váy cưới cao cấp từ năm 2016. Thiết kế của cô tập trung vào kỹ thuật thủ công truyền thống.
Ý Ly
Ảnh: Lecia