Đầm cưới thêu tay mang nét mơ mộng xứ Huế

Là một trong số khách mời của sự kiện, Giáo sư Triết học người Huế Thái Kim Lan cho biết thích thú trước sự sáng tạo của Quỳnh Anh. "Các họa tiết thêu trên cổ, tay, tà áo này đúng là những chi tiết không thể thiếu trong trang phục và nghệ thuật cung đình. Thêu cung đình là một trong những kỹ thuật cao quý người nghệ nhân có thể đạt được", bà nói.