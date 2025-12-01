Đám cưới tập thể hỗn loạn vì tranh đồ ăn

Ấn ĐộHàng trăm người xô đẩy, tranh cướp đồ ăn nhẹ khiến đám cưới tập thể tại bang Uttar Pradesh trở nên hỗn loạn, nhiều người bị giẫm đạp và một trẻ em bị bỏng.

Sự việc xảy ra ngày 25/11 tại thị trấn Rath, quận Hamirpur, bang Uttar Pradesh, trong lễ cưới tập thể cho 383 cặp đôi do chính quyền tổ chức.

Ngay khi ban tổ chức phát đồ ăn nhẹ, hàng trăm khách mời đã ùa tới các quầy hàng, biến thành màn tranh cướp hỗn loạn. Video được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội cho thấy đàn ông, phụ nữ và trẻ em chen lấn, lật tung các thùng các-tông để vơ vét bánh kẹo và mì xào.

Cao trào của sự hỗn loạn là hình ảnh một chú rể bỏ mặc cô dâu, nhào vào đám đông cướp các gói snack rồi tháo chạy.

đám cưới Video cảnh tranh cướp bim bim trong đám cưới tập thể. Video: Logicalindian

Nhiều người bị xô ngã, giẫm đạp lên nhau. Nghiêm trọng hơn, một đứa trẻ bị nước trà nóng đổ vào tay gây bỏng trong lúc chen lấn. Tại thời điểm đó, dù sự kiện có sự tham dự của các nghị sĩ địa phương, không có lực lượng an ninh nào kiểm soát tình hình.

Chính quyền quận Hamirpur sau đó thừa nhận sai sót trong khâu tổ chức và đã cử đội y tế hỗ trợ người bị thương.

Sự việc thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận giận dữ tại Ấn Độ. Nhiều người gọi đây là màn "hôi của tại đám cưới", chỉ trích gay gắt ý thức của đám đông cũng như sự yếu kém của ban tổ chức.

"Hạnh phúc của cô dâu chú rể trở thành ưu tiên thấp nhất. Thật đáng xấu hổ cho một chương trình phúc lợi", một độc giả bình luận trên Free Press Journal. Số khác đặt câu hỏi về trách nhiệm của quan chức địa phương khi để sự kiện trang trọng biến thành thảm họa.

Cảnh hỗn loạn do khách mời tranh cướp đồ ăn nhẹ tại đám cưới tập thể hôm 25/11, ở Ấn Độ. Ảnh: Free Press Journal

Đây không phải lần đầu các sự kiện phát đồ miễn phí tại Ấn Độ xảy ra sự cố. Đầu tháng 11, một vụ ẩu đả tương tự cũng xảy ra tại đám cưới ở nước này chỉ vì món gà rán, khiến một người phải nhập viện.

Bảo Nhiên (Theo Free Press Journal/Bhaskar English)