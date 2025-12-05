Đám cưới tập thể đầu tiên ở Gaza từ sau chiến sự

54 cặp đôi tổ chức đám cưới tập thể ở Dải Gaza, điều mà họ không thể thực hiện suốt hai năm dải đất này trải qua xung đột.

Hàng nghìn người Palestine đầu tuần này đổ về Khan Younis, Dải Gaza, để chứng kiến lễ cưới tập thể của 54 cặp uyên ương. Nhiều người hiếu kỳ còn chen nhau tìm vị trí đẹp nhất, thậm chí có người còn trèo lên những tòa nhà đổ nát, để xem lễ cưới tập thể đầu tiên ở Gaza kể từ khi chiến sự Israel - Hamas bùng phát vào tháng 10/2023.

Từng cặp đôi xếp hàng chờ vào lễ đường, các cô dâu mặc váy trắng truyền thống, có thêu những họa tiết đỏ và vàng, còn các chú rể mặc vest tối màu, đeo cà vạt đỏ sẫm.

Các cô dâu, chú rể cười rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở Khan Younis, Dải Gaza, hôm 2/12. Ảnh: AP

Các cặp đôi làm lễ cưới cùng những người dân tới tham dự mang theo cờ Palestine và cờ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), bên tài trợ chính cho sự kiện này.

"Tôi đã đính hôn trước khi nổ ra chiến sự. Trong thời gian xung đột, tất cả đồ đạc của tôi đều bị phá hủy, nên không thể tổ chức đám cưới được. Nhưng tạ ơn Thượng đế, những người anh em ở UAE đã hỗ trợ điều này", chú rể Omar Shams, 29 tuổi, nói.

Chú rể Nae Mousa cho biết đây là khoảnh khắc quan trọng đối với gia đình họ và cộng đồng Gaza nói chung.

"Chúng tôi là những người xứng đáng được ăn mừng, nhưng cũng là những người không muốn thể hiện niềm vui vì những gì đã xảy ra với mình", anh nói.

Lễ cưới tập thể ở Khan Younis trở nên huyên náo với những vũ công, tay trống biểu diễn trên sân khấu. Người dân đứng bên lễ đường reo hò vui vẻ, tạo nên khung cảnh đáng nhớ với các cặp đôi.

Hàng nghìn người dân tới xem lễ cưới tập thể ở Khan Younis, Dải Gaza, hôm 2/12. Ảnh: AP

Chiến sự tại Gaza bùng phát sau khi lực lượng Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023, làm 1.200 người chết và bắt 251 người làm con tin. Chiến dịch trả đũa của Israel sau đó đã khiến hơn 69.000 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là dân thường, cũng như phá hủy phần lớn hạ tầng ở Gaza.

Lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ tháng 10, đến nay vẫn được duy trì dù luôn trong tình trạng mong manh vì những cáo buộc vi phạm từ hai phía. Liên Hợp Quốc đánh giá quá trình dọn dẹp hậu quả xung đột và tái xây dựng ở Dải Gaza có thể tiêu tốn hơn 70 tỷ USD trong nhiều thập kỷ.

Ngọc Ánh (Theo ABC News, Arab News, AP)