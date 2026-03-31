Lâm ĐồngKhông chọn sảnh tiệc lộng lẫy, Thảo Vy và Hữu Nhân mời 40 khách đến rừng thông Đà Lạt dự lễ cưới mang phong cách cổ tích giống trong phim hoạt hình Walt Disney.

Chiều 20/3, khu rừng thông cách trung tâm Đà Lạt 10 km trở thành lễ đường của Thảo Vy, 26 tuổi, quê Phú Yên và Hữu Nhân, 30 tuổi, ở TP HCM.

Không chọn váy cưới trắng truyền thống, Vy xuất hiện trong chiếc váy màu nâu trầm, đầu đội vương miện hoa dại, bước qua hàng ghế của những vị khách đang diện trang phục sắc trắng. "Tôi từng mơ về một đám cưới trong không gian như cổ tích, cùng bạn đời thề nguyện dưới sự chứng kiến của thiên nhiên", Vy nói.

Chú rể Hữu Nhân và cô dâu Thảo Vy trong lễ cưới ở Đà Lạt ngày 20/3. Ảnh: Special 12th

Để hiện thực hóa giấc mơ, cặp đôi làm nghề nhiếp ảnh và quay phim đám cưới mất một năm thiết kế trang phục và không gian cho chính mình. Trong phần lễ chính, Vy diện váy nâu cam cùng voan dài. Khi bước vào phần khiêu vũ, cô thay bộ váy ngắn lấy cảm hứng từ nàng tiên Tinker Bell. Chú rể Hữu Nhân mặc blazer thêu tay hình hoa hướng dương - loài hoa vợ yêu thích.

Lý giải việc chọn tông nâu vốn bị nhiều người cho là quá trầm trong ngày vui, Vy gọi đó là sự thấu hiểu bản thân. "Tôi sinh vào mùa thu. Với tôi, màu nâu là sắc của nắng cuối ngày, của lá khô và sự bình yên bên người mình thương", cô nói. Trang phục của các phù dâu cũng do cô tự chọn vải và may.

Vy và Nhân còn muốn ngày vui của mình trở nên khác biệt, mang đậm dấu ấn cá nhân. Lễ đường được biến thành một không gian nghệ thuật nhỏ. Họ sử dụng vải lanh (Hemp) của vùng cao Tây Bắc để trang trí, bảng chào mừng làm từ vải nhung tăm và sổ thề nguyện được khâu tay.

"Sau đám cưới, những tấm vải này sẽ trở thành rèm cửa hay khăn trải bàn trong tổ ấm của chúng tôi", chú rể Hữu Nhân cho hay.

Đám cưới như cổ tích giữa rừng thông Đà Lạt Cô dâu Thảo Vy diện bộ váy ngắn lấy cảm hứng từ nàng tiên Tinker Bell. Video: Nhân vật cung cấp

Tại tiệc cưới, 40 vị khách không chỉ dự tiệc mà còn tham gia vào một "phiên chợ thu nhỏ", cùng thắt vòng tay kỷ niệm, vẽ Henna và thưởng thức nhạc funky (nhạc sôi động phong cách Mỹ, pha trộn giữa R&B, Jazz và Soul). Bữa tiệc kéo dài hơn 6 tiếng. Trước khi kết thúc vào lúc 21h, cô dâu, chú rể cùng khách mời đã nhảy múa tự do giữa rừng già.

Cô dâu Thảo Vy cho biết dù đã mất một năm để chuẩn bị cho đám cưới "cổ tích" này nhưng vẫn gặp khó khăn khi thuyết phục gia đình, từ việc không chọn "ngày lành tháng tốt" hay việc cô dâu không mặc váy trắng.

Bà Kim Chi, 46 tuổi, mẹ cô dâu, cho biết ban đầu gia đình có chút e ngại vì lần đầu dự đám cưới trong rừng, cô dâu lại không mặc váy trắng. Nhưng thấy các con hạnh phúc, khách mời cũng thoải mái hòa mình vào không khí của những người trẻ, bà mới yên lòng.

Với Vy, khoảnh khắc nhảy múa dưới tán thông chính là lúc cổ tích trở thành hiện thực. "Cổ tích không nằm ở đồ trang trí, mà nằm ở sự đồng điệu của những tâm hồn tự do", cô nói.

Nga Thanh