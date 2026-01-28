Đám cưới lần hai của người chồng quên mất vợ

MỹNgười đàn ông 77 tuổi mắc bệnh Alzheimer quên bản thân đã kết hôn 39 năm, cầu hôn lại vợ khi bà đến thăm ông trong trung tâm chăm sóc.

Ông Michael O'Reilley, 77 tuổi, mắc bệnh Alzheimer, đã cầu hôn lại vợ, bà Linda Feldman, 78 tuổi, hồi tháng 11/2025 khi bà tới thăm ông tại trung tâm chăm sóc ở Berkeley, California.

"Em đồng ý lấy anh chứ?", ông kéo vợ lại gần, hỏi lại câu từng nói 39 năm trước.

"Em đồng ý", bà Feldman trả lời.

Bà cho hay không phải lúc nào chồng cũng nhớ tên vợ mỗi lần bà đến thăm, thậm chí có lúc ông còn không nhớ bà là vợ mình.

"Cuộc đời luôn có những lúc sóng gió ập tới nhưng ông ấy chỉ biết bản thân vẫn yêu tôi, một tình yêu bất biến", bà nói.

Đám cưới lần hai ngày 10/1 của ông O'Reilley và bà Feldman tại trung tâm chăm sóc The Ivy ở Berkeley, California. Ảnh: Trung tâm The Ivy

O'Reilley và Feldman gặp nhau năm 1979, khi cả hai đều là luật sư công tại hạt Alameda.

"Có người bảo tôi rằng nếu muốn xem một luật sư thực thụ tranh tụng, tôi nên đi xem Michael", bà Feldman kể. "Ông ấy là luật sư xuất chúng".

Ban đầu, O’Reilley là người thầy kiêm người bạn của Feldman, vì lúc đó cả hai đều đã lập gia đình với người khác. Sau khi họ ly hôn vài năm, O'Reilley tỏ tình dù bà Feldman lúc đó còn ngần ngại bởi "tôi có con nhỏ và mới ly hôn, tôi chưa biết mình muốn làm gì tiếp theo".

Nhưng ông O'Reilley vẫn kiên trì. Biết bà Feldman quan tâm đến pháp y, ông đã gửi email nhóm cho tất cả các luật sư hỏi xem có ai muốn đi xem khám nghiệm tử thi không. Chỉ có hai người phản hồi là bà Feldman và một luật sư khác.

"Ông ấy biết tôi sẽ đồng ý", bà Feldman cười nói, kể thêm người luật sư kia đã bỏ chạy ngay sau khi vào nhà xác. "Sau đó chúng tôi đi ăn trưa và đó là buổi hẹn hò đầu tiên".

Họ hẹn hò vài năm trước khi về chung một nhà, bà Feldman có một con trai riêng, còn ông O'Reilley có hai con gái riêng. Đám cưới tổ chức giản dị tại phòng khách năm 1987. Feldman tự nhận mình là một "người phụ nữ Do Thái nhỏ bé hay lo âu", còn ông là một người Công giáo gốc Ireland thích mạo hiểm. Họ bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo.

Ông O'Reilley và bà Feldman trong lần kết hôn đầu tiên tại nhà riêng năm 1987. Ảnh: Bà Feldman

Họ đã cùng nhau đi du lịch khắp thế giới, từ Trung Quốc, Scotland đến Chile, Israel... Cuộc sống của họ suốt nhiều năm là những chuyến đi, khám phá và những cuộc trò chuyện sâu sắc.

Mọi thứ thay đổi vào 7 năm trước, khi ông O'Reilley được chẩn đoán mắc Alzheimer. Trước khi căn bệnh tàn phá trí não, ông có trí nhớ siêu phàm, với khả năng tranh tụng suốt 4 tiếng đồng hồ mà không cần nhìn ghi chép.

Bà Feldman từng tự tay chăm sóc chồng tại nhà cho đến khi ông bắt đầu đi lạc. Sau đó, bà quyết định gửi ông vào trung tâm dưỡng lão để ông có thêm bạn bè và người trò chuyện.

Khi ông O'Reilley cầu hôn lần hai, bà Feldman không nhắc nhở ông rằng họ đã là vợ chồng để tránh làm ông bối rối.

"Ta phải học cách nương theo hoàn cảnh", bà nói.

Cả gia đình đi du lịch năm 1986. Ảnh: Bà Feldman

Khi nhân viên tại trung tâm chăm sóc The Ivy hay chuyện, họ đề nghị ông bà tổ chức đám cưới lần hai. Họ chuẩn bị tiệc trưa, hoa, bóng bay và một chiếc bánh kem hai tầng. Khoảng 25 người đã tham dự buổi lễ do con gái của O'Reilley, Sharon Frost, chủ trì hôm 10/1. Ông tươi cười suốt cả ngày hôm đó.

"Ông ấy đã nỗ lực. Bằng cách nào đó, ông ấy hiểu rằng ngày hôm đó là dành cho chúng tôi", bà Feldman chia sẻ. "Đây là câu chuyện về hy vọng. Tình yêu có thể vượt qua cả những trở ngại thử thách nhất".

