Đám cưới không rượu bia

Đồng NaiHơn 400 khách dự tiệc cưới của Thanh Tâm và Công Hậu ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom được mời dùng trà, nước ngọt thay đồ uống có cồn.

Cũng trong lễ cưới tổ chức chiều 11/11, cô dâu Phạm Hồng Thanh Tâm, 23 tuổi, thay nghi thức dâng rượu cho cha mẹ hai bên bằng dâng trà và tặng hoa hồng đỏ.

Nghi thức vợ chồng trẻ cùng chung tay rót rượu champagne vào tháp ly thường có trong các đám cưới cũng được thay bằng việc Thanh Tâm và Công Hậu tưới nước cho chậu cây xanh đặt giữa sân khấu. Sau khi dùng bữa, khách dự tiệc ở lại cùng cô dâu chú rể chơi mini game đến tiệc kết thúc lúc 21h.

Phạm Hồng Thanh Tâm và Trần Công Hậu tưới nước cho cây thay nghi thức rót rượu champagne vào tháp ly trong lễ cưới ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, tháng 11/2023. Ảnh nhân vật cung cấp

Cô dâu Thanh Tâm cho biết vợ chồng cùng làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện nên đã nhiều lần chứng kiến những sự cố, tai nạn giao thông của khách sau khi dự tiệc. Sau đám hỏi hồi tháng 8, vợ chồng cô bàn bạc và thống nhất ý tưởng tổ chức một hôn lễ hoàn toàn không có đồ uống có cồn. Họ dành ba tháng để chuẩn bị.

"Không ai muốn ngày vui của mình mà khách mời có chuyện không may", Tâm nói. "Mình thấy tàn tiệc người ta hay nhưng chúc nhau thượng lộ bình an nhưng chính họ cũng đang say xỉn".

Để khách mời ghi nhớ điểm khác biệt này, vợ chồng Tâm nhắc ba lần. Thiệp mời in dòng chữ "Lễ cưới không đãi rượu bia nhưng sẽ rất ấm lòng". Lời nhắn này cũng được thể hiện trong website mời cưới (thiệp mời trực tuyến). Lúc trao thiệp tận tới tay khách, họ giải thích lần nữa để mọi người thông cảm.

Tâm cho biết, bạn bè dễ dàng đồng ý nhưng nhiều người lớn tuổi rất ngạc nhiên và đặt nhiều câu hỏi như: Đám cưới mà không có rượu bia sao vui? Tiệc không có rượu để nâng ly chúc mừng cô dâu và chú rể, cảm thấy thiếu.

Ngay cả bố của chú rể Công Hậu cũng không tán thành ý tưởng này. Cặp vợ chồng trẻ mất ba tuần để thuyết phục ông với nhiều lý do như để mọi người an toàn, không có chuyện "rượu vào lời ra" gây xích mích. Họ tổ chức thêm trò chơi, không gian kết nối khách mời.

Cặp vợ chồng trẻ cùng người thân, bạn bè trong lễ cưới hôm 11/11. Ảnh nhân vật cung cấp

Chiều tối ngày 11/11, lễ cưới diễn ra với sự góp mặt đầy đủ của bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng hai bên. "Mọi người đến rất đông đủ và nhận ra vắng rượu bia không ảnh hưởng nhiều đến cuộc vui", cô dâu Thanh Tâm nói.

Trong số khách mời có anh Trần Phạm Đức Tin, 32 tuổi, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, cách nơi tổ chức hôn lễ 60 km. Anh Tin cho biết hôm nhận được thiệp mời anh thấy khá bất ngờ nhưng lại yên tâm.

Anh Tin tự lái ôtô nên thường phải từ chối uống bia trong các buổi tiệc. Việc này không dễ dàng bởi đã trở thành thói quen của nhiều người. Anh Tin nói không khí đám cưới hôm 11/11 khá vui, văn minh và lịch sự. Mọi người tỉnh táo để trò chuyện với nhau nhiều hơn.

"Vợ tôi dự định đám thôi nôi con sắp tới sẽ không đãi khách rượu bia", Tin kể.

Ngọc Ngân