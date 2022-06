Đám cưới không người thân của Britney Spears

Mẹ Britney Spears chúc mừng con gái dù không được mời tới đám cưới còn hai con trai không đến dự vì đang ở với chồng cũ của cô.

Theo US Weekly, các thành viên gia đình Spears không có mặt tại đám cưới của Britney ở nhà riêng hôm 9/6. Nữ ca sĩ chỉ mời khoảng 60 khách, gồm bạn bè và đồng nghiệp thân thiết như Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez... Nguồn tin cho biết cô không gửi thiệp tới cha mẹ và em gái Jamie Lynn Spears.

Britney Spears (trái) và Sam Asghari trong đám cưới hôm 9/6. Ảnh: Shutterstock

Lynne Spears - mẹ Britney - là người thân đầu tiên chúc mừng đám cưới của ca sĩ trên mạng xã hội. Bà bình luận dưới bài viết trên Instagram của con gái: "Con trông thật rực rỡ và hạnh phúc. Buổi lễ như một đám cưới trong mơ. Quyết định tổ chức tại nhà riêng khiến lễ thật cảm xúc và đặc biệt. Mẹ rất hạnh phúc. Yêu con!".

Bà Lynne Spears và James Spears, cha mẹ của Britney Spears, ly dị từ năm 2002. Trong quá khứ, Britney Spears từng nhiều lần cắt đứt quan hệ với bà Lynne từ năm 2002 vì mâu thuẫn. Năm 2008, nữ ca sĩ nhận lệnh quản thúc từ tòa sau scandal tự nhốt mình cùng con trai trong 72 giờ vì không muốn trả con cho chồng. Cha cô, James Spears, giành được quyền giám hộ. Britney và mẹ từ đó cũng ít có cơ hội gặp nhau. Bà từng nhiều lần bị người hâm mộ ca sĩ chỉ trích vì nộp đơn đòi con gái trả các phí pháp lý liên quan đến phiên tòa đòi quyền giám hộ của cô.

Britney Spears và mẹ Lynne Spears từng cắt đứt mối quan hệ năm 2002. Ảnh: Rex

Thợ săn ảnh phát hiện Jamie Spears - cha Britney - đi mua sắm một mình ở Louisiana trong ngày cưới con. Jamie Spears chuyển tới đây sinh sống sau khi bỏ quyền giám hộ con gái cuối năm 2021. Trước đó, ông sống cùng con gái tại biệt thự của cô ở bang California. Một lý do khác khiến ông chọn Louisiana định cư vì muốn tránh ồn ào dư luận. Cha Britney từng chịu làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ của con gái khi giữ quyền kiểm soát cuộc đời cô.

Jamie Lynn Spears - em gái Britney - cũng không lên tiếng trước thông tin đám cưới của chị gái. Tuy nhiên, cô bấm nút thích một số bài viết ca sĩ đăng trên trang cá nhân về hôn lễ. Jamie Lynn từng nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng người hâm mộ Britney vì không lên tiếng ủng hộ phong trào đòi trả tự do cho nữ ca sĩ. Nhiều người còn cho rằng cô thông đồng với cha - Jamie Spears - để kiếm tiền từ chị gái. Tuy nhiên, Jamie Lynn phủ nhận các thông tin này.

Jamie Spears - cha Britney - đi mua sắm một mình ở Louisiana trong ngày cưới con. Ảnh: Naijaon Point

Trong khi đó, hai con trai Sean và Jayden không đến dự vì đang ở cùng cha Kevin Federline - chồng cũ của Britney. Luật sư của Federline cho biết hai con trai rất hạnh phúc khi mẹ có gia đình mới.

Britney Spears nhận lời cầu hôn của Sam Asghari hồi tháng 9/2021 sau gần sáu năm yêu. Hai người quen nhau khi đóng chung MV Slumber Party của ca sĩ. Cô là người trực tiếp chọn Asghari cho vai diễn. Họ nhanh chóng hẹn hò sau lần hợp tác và ở bên nhau 5 năm qua. Cả hai lần đầu lên thảm đỏ tại buổi công chiếu phim Once Upon A Time in Hollywood ở Los Angeles năm 2019. Trước đó, ca sĩ trải qua hai cuộc hôn nhân với Jason Alexander và Kevin Federline.

Phương Mai