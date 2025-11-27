Đám cưới 'chạy đua' với chứng mất trí nhớ

AnhVới ông Terry Smith, 86 tuổi, và bà Jo Johnson, 91 tuổi, lời thề "dù ốm đau hay khỏe mạnh" mang một ý nghĩa đặc biệt khi cả hai gấp rút làm đám cưới trước lúc căn bệnh sa sút trí tuệ đang bào mòn ký ức của chú rể.

Ông Smith và bà Johnson đã ở bên nhau 15 năm. Cả hai luôn có kế hoạch kết hôn song mọi thứ trở nên gấp rút kể từ khi ông Smith được chẩn đoán mắc sa sút trí tuệ cách đây hai năm. Họ quyết định nhanh chóng tổ chức đám cưới, với mong muốn chú rể vẫn có thể ghi nhớ trọn vẹn ngày đặc biệt này trước khi bệnh tình trở nặng.

Cặp đôi ở quận Kessingland đã bỏ qua các thủ tục rườm rà để tiến hành một buổi lễ ấm cúng tại Văn phòng Đăng ký Lowestoft ở hạt Suffolk hôm 21/11. "Tôi đã muốn kết hôn từ lâu nhưng chưa bao giờ dám nói ra vì ông ấy bị ốm", BBC dẫn lời cô dâu chia sẻ. Dù ông Smith vẫn phải chiến đấu với bệnh tật, niềm hạnh phúc luôn hiện hữu trong ngôi nhà của họ. "Ông ấy rất vui và chúng tôi luôn đi lại trong nhà, ca hát cùng nhau", bà Johnson nói.

Ông Smith và bà Johnson kết hôn sau 15 năm bên nhau. Ảnh: Luke Deal/BBC

Mối tình tuổi xế chiều của cặp vợ chồng này được con gái bà Johnson, Vicky Sartain, se duyên 6 năm sau khi bà mất đi người chồng trước. Ban đầu, bà khá ngần ngại, cảm thấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Tuy nhiên, sự động viên của con gái đã giúp bà mở lòng đón nhận cơ hội tình yêu lần thứ hai. "Mẹ tôi tràn đầy sức sống và rất lạc quan. Bà cần chia sẻ tình yêu và một người đồng hành", Sartain cho hay.

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, ông Smith hóm hỉnh kể: "Lúc đầu gặp, bà ấy không muốn quen biết tôi. Tôi cũng không rõ tại sao". Dù vậy, sự kiên trì đã giúp cả hai bắt đầu hẹn hò và từ đó mối quan hệ dần gắn bó.

Hôm 21/11 cũng chính là sinh nhật của bà Johnson. Cô dâu mặc chiếc váy dài rực rỡ và cầm bó hoa nhỏ, khoác tay cháu trai Adam bước vào lễ đường. Ông David Hunt, cán bộ hộ tịch, chia sẻ đây là một trải nghiệm "đặc biệt" và vinh dự với ông. Hai người là cặp cô dâu chú rể lớn tuổi nhất ông Hunt từng chủ trì hôn lễ. "Tôi đã đồng hành cùng họ suốt một chặng đường. Tôi gặp hai người lần đầu tiên hơn một năm trước khi họ đến hỏi về thủ tục kết hôn", ông Hunt nhớ lại. "Hiện tại, họ gần như trở thành những người bạn tốt của tôi".

Sa sút trí tuệ là tình trạng suy giảm chức năng trí tuệ và nhận thức, làm giảm khả năng hoạt động sống hàng ngày. Trong đó, bệnh do thoái hóa thần kinh Alzheimer là nguyên nhân phổ biến nhất. Sa sút trí tuệ cũng có thể xuất phát từ các bệnh lý khác như đột quỵ, mạch máu trong não bị tổn thương, tổn thương não do chấn thương, rối loạn nội tiết, sử dụng thuốc, lạm dụng chất kích thích.

Theo tổ chức Alzheimer's Society, hiện có khoảng 1 triệu người ở Anh sống chung với sa sút trí tuệ. Bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến những người trên 65 tuổi. Khả năng phát triển sa sút trí tuệ tăng lên đáng kể theo tuổi tác. Cứ 14 người trên 65 tuổi thì có một người mắc bệnh. Tỷ lệ này tăng lên 1/6 đối với những người trên 80 tuổi. Sa sút trí tuệ cũng phổ biến ở phụ nữ hơn so với nam giới.

Bà Johnson mặc chiếc váy hoa trong ngày cưới hôm 21/11. Ảnh: Contributed

Bình Minh (Theo People, Alzheimer's Society)