Đâm chủ quán vì bị nhầm món ăn từ 4 năm trước

MỹBốn năm trước, một khách hàng gọi bánh mì kẹp trứng nhưng lại được giao nhầm thành bánh mì cà tím nên giờ quay lại đâm chủ tiệm để trả thù.

Cảnh sát Paterson, New Jersey cho hay nghi phạm tức tối xông vào tiệm bánh trong sáng ngày 31/7, vung dao đâm anh em chủ tiệm bánh, Abed và Mohammad Assad.

Vết thương ở tay và phổi của hai nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng. Theo cảnh sát, nghi phạm vẫn đang bỏ trốn.

Hình ảnh vị khách nóng tính được camera quán ghi lại. Ảnh: ODD

Theo dữ liệu camera an ninh, người đàn ông ban đầu tranh cãi với nữ nhân viên tại quầy về đơn hàng của mình từ 4 năm trước. "Cô quên của tôi cái xúc xích. 4 năm trước tôi đặt sandwich trứng, nhưng các người lại cho tôi cà tím. Tôi không thích cà tím, nó khiến tôi đau bụng".

Hai anh em chủ quán sau đó đề nghị đưa cho người đàn ông một chiếc xúc xích và hoàn tiền 3 USD bồi thường cho sai sót 4 năm trước, rồi mời rời đi. Tuy nhiên, khách hàng giận dữ đã rút dao...

Abed nói nhận ra vị khách này từ năm 2021, dường như đã đến cửa hàng vài ngày trước đó để tìm hai anh em. Nhưng họ quá bận rộn để tiếp anh ta vào thời điểm đó.

