Đâm chết thuyền trưởng ngoài khơi đặc khu Thổ Châu

An GiangCái Tô Gia Luật, 26 tuổi, dùng dao đâm chết thuyền trưởng khi biết chưa được đưa vào bờ.

Ngày 11/3, Luật bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 6/3, do mâu thuẫn với một số người trên tàu cá nơi đang làm thuê, Luật xin sang tàu đang neo đậu ngoài biển thuộc đặc khu Thổ Châu do người đàn ông 47 tuổi, điều khiển.

Thuyền trưởng này yêu cầu Luật phụ giúp nhổ neo và hứa đưa vào đặc khu Phú Quốc.

Cái Tô Gia Luật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

5h30 cùng ngày, Luật phát hiện tàu không quay vào bờ, mà tiếp tục di chuyển ra ngư trường để đánh bắt hải sản. Bức xúc, anh giấu hai con dao trong người.

Khoảng 6h30, Luật lên buồng lái hỏi về việc đưa mình vào bờ. Khi nghe thuyền trưởng nói phải 2-3 ngày nữa mới quay về, Luật rút dao tấn công, đâm trúng vùng cổ. Thuyền trưởng chạy ra ngoài nhưng gục xuống, tử vong sau đó.

Trước việc này, các thuyền viên gọi điện báo lực lượng Biên phòng đặc khu Thổ Châu và điều khiển tàu vào cảng. Công an đặc khu Thổ Châu sau đó khống chế Luật.

An Minh - Hoàng Đô