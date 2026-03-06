Đâm chết người vì xin tiền bị từ chối

Khánh HòaTrần Thiều Hoài Bảo thừa nhận chặn đường người đàn ông ở Nha Trang để xin tiền, khi bị từ chối đã dùng dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 6/3, Bảo cùng Nguyễn Uy Vũ (ngụ tại phường Nha Trang) bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam để điều tra về hành vi Giết người.

Bảo (áo xám) cùng Vũ bị công an đưa đi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng sớm hôm qua, người dân đi bộ trên vỉa hè đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang, phát hiện người đàn ông đã tử vong, trên cổ có vết thương sâu nên trình báo cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt Bảo và Vũ.

Bảo khai cùng Vũ chạy xe máy dọc đường Lương Định Của, thấy nạn nhân đi bộ trên vỉa hè nên tiếp cận xin tiền. Khi bị từ chối, Bảo dùng dao mang theo đâm vào cổ khiến nạn nhân gục xuống, rồi cùng Vũ tẩu thoát.

Bùi Toàn