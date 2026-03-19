Đâm chết người vì nghĩ bị xem thường 'không có tiền uống bia'

Tây NinhCho rằng bị xem thường không có tiền uống bia, Mai Trường Phúc, 28 tuổi về nhà lấy dao quay lại quán đâm người đàn ông tử vong.

Ngày 19/3, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên Phúc 18 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt 20 năm tù.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác.

Mai Trường Phúc bị xét xử tại phiên tòa trực tuyến. Ảnh: Nam An

Theo cáo trạng, chiều 10/4/2025, Phúc nhậu cùng nhóm bạn tại nhà người quen ở phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng. Sau đó, cả nhóm được người tên Sơn rủ đến quán ốc uống bia.

Khi thấy nhóm Phúc ngồi bàn kế bên, Sơn nói: "Đi ra đông quá chắc tốn tiền nữa rồi". Câu nói này dẫn đến hai bên mâu thuẫn, cự cãi. Sơn dùng ly thủy tinh đánh trúng tay Phúc. Được mọi người can ngăn, nhóm của Phúc rời quán về.

Tuy nhiên, do bực tức, Phúc về nhà dượng lấy dao giấu trong người, mượn xe máy quay lại quán với lý do đi mua thuốc lá. Tại đây, Phúc dùng dao đâm một nhát vào lưng anh Sơn.

Gây án xong, Phúc cất dao, trả xe rồi về nhà ngủ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào hôm sau.

Sau đó, Phúc đến công an đầu thú.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

