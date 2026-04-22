Đâm chết người vì bực tức tiếng nhạc trên xe buýt

Tây NinhTrần Hoàng Thông và Phạm Hồng Hải sau mâu thuẫn với nam công nhân vì mở nhạc to trên xe buýt đã đâm anh này tử vong.

Ngày 22/4, Thông, 40 tuổi; Hải, 26 tuổi, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ để điều tra hành vi Giết người.

Hai người đâm chết nam công nhân vì mở nhạc to trên xe buýt Camera ghi lại vụ việc. Video: Công an Tây Ninh

Khoảng 19h hôm qua, xe buýt chở công nhân dừng bên đường ở gần khu công nghiệp Phước Đông, phường Gia Lộc. Anh Tâm, 37 tuổi, là công nhân tại khu công nghiệp, đang ngồi bên lề đường thì bất ngờ bị Thông và Hải đứng gần đó lao vào đấm đá liên tục.

Anh Tâm chạy lên xe buýt trốn nhưng vẫn bị hai người này truy đuổi, tấn công. Lát sau, một số nữ công nhân trên xe dùng mũ bảo hiểm hỗ trợ anh Tâm chống trả Thông và Hải.

Tuy nhiên, trong quá trình xô xát, một trong hai người đã dùng vật nhọn đâm anh Tâm trọng thương, tử vong tại chỗ. Gây án xong, cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường, đến khuya cùng ngày biết nạn nhân không qua khỏi nên đến cảnh sát tự thú.

Thông và Hải cho biết trước đó đi cùng xe buýt với anh Tâm từ xã Bến Cầu đến khu công nghiệp Phước Đông. Do anh Tâm bật nhạc lớn trên điện thoại, ảnh hưởng đến người xung quanh nên Thông và Hải nhắc nhở nên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi xuống xe, hai bên tiếp tục cự cãi dẫn đến vụ việc.

Trần Hoàng Thông (áo đỏ) và Phạm Hồng Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Tây Ninh

Nam An - Quốc Thắng

* Tên nạn nhân đã thay đổi.