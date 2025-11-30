Đâm chết người trong tiệc cưới

Cần ThơTrịnh Hữu Cường, Phan Minh Tường bị cáo buộc đâm, đánh một thanh niên tử vong và làm hai người khác bị thương do mâu thuẫn lúc hát, nhảy múa tại tiệc cưới.

Trịnh Hữu Cường và Phan Minh Tường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 30/11, Cường, 47 tuổi, ở phường Khánh Hòa và Tường, 16 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An bị Công an TP Cần Thơ bắt để làm rõ hành vi Giết người, Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, tối 29/11, một gia đình ở xã Thạnh Thới An tổ chức tiệc cưới cho con trai, có sự góp mặt của Cường, Tường. Trong lúc hát, nhảy múa, cả hai xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên khác dẫn đến ẩu đả, đánh nhau. Khi xô xát, Cường đã dùng dao đâm vào ngực khiến nam thanh niên 23 tuổi ở tại địa phương tử vong. Vụ ẩu đả còn khiến hai thanh niên khác trọng thương.

Cường, Tường trốn khỏi hiện trường và bị công an vây bắt trong đêm.

