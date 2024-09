Đâm chết người sau tranh cãi sử dụng lưới bát quái

Hà TĩnhTrịnh Văn Sơn lĩnh 17 năm tù vì cầm dao đâm chết anh Nguyễn Tư Duy, sau tranh cãi về việc sử dụng lưới bát quái bắt cá có bị phạt hay không.

Bản án chiều 27/9 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Sơn, 31 tuổi, trú huyện Can Lộc, phạm tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Sơn nói hối hận, lúc gây án không làm chủ được hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình, chuộc lại lỗi lầm.

HĐXX nhận định trong vụ án này lỗi cũng một phần do nạn nhân gây ra. Tuy nhiên bị cáo Sơn thực hiện hành vi quyết liệt, cố tình tước đoạt tính mạng của người khác.

Theo thỏa thuận, bị cáo phải bồi thường 250 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bị cáo Sơn tại phiên xử chiều 27/9. Ảnh: Đức Hùng

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 20/5, Sơn và anh Duy cùng một số người bạn tổ chức ăn uống tại nhà riêng của một người dân ở xã Gia Hanh, huyện Can Lộc. Trong lúc nhậu, Sơn và anh Duy tranh cãi về việc thả lưới bát quái để bắt cá. Sơn cho rằng hành vi này sẽ bị công an xử phạt, còn anh Duy bảo không.

Cả nhóm sau đó rủ nhau đi hát karaoke, tàn cuộc thì đến một quán nhậu trên địa bàn xã Phú Lộc để tiếp tục uống bia. Sơn sau đó ngà say, đi vào trong phòng riêng của quán nằm ngủ. Hơn 19h cùng ngày, anh Duy vào gọi Sơn ra về, hai bên sau đó mâu thuẫn, xảy ra to tiếng, được mọi người can ngăn nên dừng lại.

Khi Sơn đi ra ngồi ở bàn nhậu, anh Duy tiếp tục đề cập đến việc thả lưới bát quái có bị phạt hay không. Nghe song Sơn lập tức nói: "Đi kích điện công an cũng bắt phạt, thả lưới bát quái cũng bắt phạt tiền". Anh Duy đáp: "Kích điện thì công an bắt chứ thả lưới bát quái không ai bắt". Cả hai tiếp tục tranh cãi.

HĐXX thẩm vấn bị cáo Sơn. Ảnh: Đức Hùng

Nhà chức trách cáo buộc, khi Sơn đang cúi người về phía trước lấy bao thuốc lá trên bàn thì bị anh Duy cầm cốc thủy tinh đánh mạnh vào đầu khiến bị thương, cốc vỡ nhiều mảnh. Sơn chạy vào gian bếp lấy hai con dao ra tấn công đáp trả, đâm gục anh Duy. Nạn nhân bị đa chấn thương, tử vong do mất máu cấp.

Gây án xong, Sơn rời khỏi hiện trường, 21h cùng ngày tới trụ sở Công an xã Phú Lộc đầu thú.

Lưới bát quái có xuất xứ từ nước ngoài, dùng nhiều sẽ có gây nguy cơ tận diệt các loài sinh vật. Năm 2017 tỉnh Hà Tĩnh đã cấm sử dụng loại ngư cụ này để khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa, ai vi phạm sẽ xử phạt.

Đức Hùng