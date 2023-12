Đâm chết hàng xóm sau tiếng chửi

Quảng NamVõ Đức Hân, 37 tuổi, khai thức giấc vì tiếng chửi của người hàng xóm ở trước nhà mình nên tức giận cầm gậy sắt đâm chết người.

Võ Đức Hân, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An bị khởi tố bị can, tạm giam để điều tra hành vi Giết người, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 22/12.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Đại Hiệp

Theo điều tra, khoảng 15h30 ngày 10/12, Hân đang ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng chửi ngoài cổng. Ra trước sân nhà, Hân thấy hàng xóm là anh Tống Quốc Toàn, 38 tuổi, đang đứng, tay cầm lưỡi liềm nhìn về phía mình và lớn tiếng. Hai người sau đó đôi co.

Hân đi vào lấy thanh sắt dài hơn 1,5 m, đâm vào ngực anh Toàn nhiều nhát, gây tử vong.

Sau gây án, nghi phạm để thanh sắt dưới gầm giường và tiếp tục đi ngủ.

Sơn Thủy