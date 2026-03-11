Đâm chết cậu ruột sau khi bị dọa 'báo công an'

Tây NinhLâm Hiếu Tài, 27 tuổi, nghi cậu ruột trộm áo nên chửi bới, dùng dao sát hại khi người này dọa báo công an.

Ngày 11/3, Tài bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người, 5 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt 25 năm.

Lâm Hiếu Tài tại phiên xét xử. Ảnh: Nam An

Tài không có nghề nghiệp, sống chung nhà với mẹ, cậu và dì ruột ở phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo cáo trạng, tối 3/7 năm ngoái, Tài ngủ dậy tìm áo thun không thấy, nghi cậu ruột lấy nên bực tức chửi bới. Người dì cho rằng Tài làm mất áo chứ không có ai lấy nên cả hai xảy ra cự cãi, xô xát.

Bị Tài đá, người dì dọa gọi điện cho công an. Cậu của Tài đang nằm gần đó chứng kiến sự việc, đi bộ ra khỏi nhà nói "sẽ báo công an".

Tài lấy con dao bấm cất trong túi xách đuổi theo, đâm một nhát vào bụng khiến cậu ruột nằm gục.

Gây án xong, anh ta vào nhà thu xếp đồ đạc định bỏ trốn. Bị dì ruột ngăn cản, hắn bóp cổ, xô ngã rồi bỏ đi.

Cậu của Tài được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Hung thủ sau đó ra đầu thú.

Nam An