Đâm chết bạn gái rồi tự sát

Hải DươngMâu thuẫn với bạn gái tại cơ sở làm đẹp, nam thanh niên dùng dao đâm chết bạn, sau đó tự đâm mình nhiều nhát, tối 10/10.

Án mạng xảy ra tại cơ sở làm đẹp ở ngã tư Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, lúc 20h.

Theo ông Bùi Viết Tuấn, Chủ tịch xã Nguyên Giáp, nữ nạn nhân đến cơ sở làm đẹp trước, sau đó nghi phạm xuất hiện. Hai người xảy ra cãi vã. Nghi phạm dùng dao đâm nữ nạn nhân tử vong, rồi đâm vào bụng, cổ mình để tự sát.

Công an xã Nguyên Giáp và Công an huyện Tứ Kỳ đã tới khống chế nghi phạm, đưa đi cấp cứu. Do hai người đều từ nơi khác đến nên nhà chức trách chưa xác định được danh tính, động cơ gây án.

Lê Tân