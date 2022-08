Đâm chết anh rể trong bữa cơm gia đình

Hải PhòngLê Tường Anh thú nhận đã cầm kéo đâm vào cổ anh rể Phạm Văn Thành, 52 tuổi, gây tử vong.

Tối 2/8, ít phút sau khi gây án, nghi phạm Tường Anh đến Công an xã An Hồng, huyện An Dương, đầu thú.

Gia đình ông Thành sống tại Thuận Tị, xã An Hồng, huyện An Dương cùng gia đình nhà vợ. Chiều 2/8, bố mẹ vợ ông Thành làm cơm cúng rằm, Tường Anh, 35 tuổi, sống gần đó đã đến tham gia.

Trong bữa cơm tối, ông Thành và Tường Anh cãi nhau dẫn đến xô xát, nhà chức trách cho hay.

Khu vực ông Thành bị đâm. Ảnh: Phương Thảo

Ông Thành được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu với vết thương nặng ở cổ song bác sĩ xác định đã tử vong.

Phương Thảo