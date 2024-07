Đầm Celine Dion mặc ở Olympic tốn 1.000 giờ thực hiện

Danh ca Celine Dion diện bộ váy tua rua của Dior mất hơn 41 ngày thực hiện, trong lễ khai mạc Olympic.

Celine Dion thể hiện bài Hymn to Love Celine Dion hát "Hymme à L'amour", khép lại lễ khai mạc Olympic 2024. Video: Olympic

Theo Vogue, giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri thiết kế đầm cho tiết mục Hymne à L'Amour hôm 26/7 tại Paris. Bộ váy đính 1.640 hạt cườm thủ công tạo thành các sợi tua rua. Để tăng nổi bật, Celine Dion kết hợp những món trang sức lấp lánh, trong đó có đôi hoa tai dài.

Sự kiện đánh dấu lần đầu Dion biểu diễn kể từ khi được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng hồi tháng 8/2022. Trên trang cá nhân, ca sĩ bày tỏ cảm xúc về màn trình diễn: "Ồ, thật là một đêm tuyệt vời. Cảm ơn mọi người ở Paris, Olympic và Dior đã giúp biến giấc mơ này thành hiện thực. Giờ đã đến lúc phải đi! Tôi sẽ nhớ Paris lắm!". Cô cũng chúc các vận động viên may mắn, thể hiện sự cảm kích trước lòng quyết tâm và kiên trì của họ.

Trên X, nhiều khán giả nói đã khóc khi thấy Celine Dion ca hát trở lại. Đây là lần thứ hai diva biểu diễn ở Thế vận hội Olympic. Năm 1996, ca sĩ từng hát The Power of the Dream tại Atlanta (Mỹ).

Hậu trường các nghệ nhân làm đầm cho Celine Dion ở xưởng cao cấp của Dior. Ảnh: Dior

Hai năm nay, Celine Dion đã trải qua các liệu pháp trị liệu, vận động, chữa trị giọng nói năm buổi mỗi tuần. "Tôi tập luyện cho các ngón chân, đầu gối, bắp chân, ngón tay, giọng hát, giọng nói của mình. Tôi phải học cách sống chung với nó", cô nói với Vogue. Cô cũng cho biết gặp nhiều đau đớn và khó khăn khi hát: "Như thể có ai đó bóp cổ bạn và bạn không thể lên cao xuống thấp. Nó khiến thanh quản co thắt".

Celine Dion, 56 tuổi, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại.

Olympic Paris 2024 là lần thứ 33 Thế vận hội mùa hè được tổ chức, diễn ra từ ngày 26/7 đến 11/8. Khoảng 10.714 vận động viên đại diện cho 206 đoàn tranh tài ở 32 môn thi với 329 nội dung. Việt Nam có 16 vận động viên tham dự, tranh tài ở 19 nội dung, với mục tiêu có ít nhất một huy chương.

Họa Mi (theo People)