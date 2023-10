Đầm cảm hứng thiên nga của Lê Hoàng Phương

TP HCMLê Hoàng Phương diễn đầm dạ hội cảm hứng thiên nga, được nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm làm trong 300 giờ, tại bán kết Miss Grand International 2023.

Lê Hoàng Phương diễn đầm cảm hứng thiên nga làm trong 300 giờ

Trang phục mang tên Swan of the East với tạo hình hai con chim thiên nga 3D, ôm vòng một. Mẫu đầm kiểu dáng đuôi cá ôm sát cơ thể, kết hợp phần tà rộng gắn ở lưng.

Lê Hoàng Phương catwalk với đầm dạ hội phong cách bay bổng. Ảnh: Viết Quý

Lê Ngọc Lâm sử dụng chất liệu xuyên thấu, kỹ thuật đính kết gồm hàng nghìn viên đá quý, bắt sáng dưới ánh đèn sân khấu. Nhà mốt cho biết mất 300 giờ thực hiện, bảy thợ lành nghề hỗ trợ. Trong đó, công đoạn đính những hạt cườm nhỏ trên khắp bề mặt váy là tốn nhiều thời gian nhất. "Tôi áp lực vì phải tạo chiếc váy phù hợp vóc dáng của Hoàng Phương, hợp tinh thần cuộc thi", nhà thiết kế nói.

Hậu trường thử trang phục của Lê Hoàng Phương cho Miss Grand International 2023 Hậu trường chuẩn bị và thử trang phục của Lê Hoàng Phương hồi tháng 9. Video: Lê Ngọc Lâm

Anh và hoa hậu thân nhau khi Lê Hoàng Phương chưa nổi tiếng. Lê Ngọc Lâm cũng là người thực hiện bộ đầm Say sóng, giúp cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam hồi tháng 8.

Người đẹp 27 tuổi, quê Khánh Hòa, tốt nghiệp ngành Kiến trúc, Đại học Công nghệ TP HCM năm 2021, hiện là CEO một công ty kiến trúc. Cô cao 1,76 m, nặng 54 kg, số đo ba vòng lần lượt là 88-63-99 cm. Hoa hậu có một tháng rèn luyện các kỹ năng catwalk, ứng xử, tiếng Anh để tham gia cuộc thi, tổ chức trên sân nhà từ ngày 3 đến 25/10.

Hơn hai tuần qua, Hoàng Phương tạo được dấu ấn qua nhiều vòng thi phụ, được khán giả và các chuyên trang sắc đẹp dự đoán vào top cao. Hôm 17/10, ban tổ chức công bố 10 thí sinh nhận lượt bình chọn cao ở phần thi Best in Swimsuit (Trình diễn áo tắm), Lê Hoàng Phương dẫn đầu. Hiện cô cạnh tranh giải thưởng Country's power of the year với Ni Ni Lin Eain của Myanmar ở vòng bình chọn cuối, giành suất vào top 20.

Lê Hoàng Phương diễn áo tắm tại bán kết Miss Grand International 2023

Lê Ngọc Lâm 33 tuổi, quê TP HCM, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc. Năm 2015, anh giành giải nhì cuộc thi Triumph Inspiration Award tại Berlin (Đức) và Aquafina Pure Fashion. Tên tuổi của anh gắn với nhiều hoa hậu như Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Ngọc Châu, Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà. Nhiều mỹ nhân quốc tế gồm Miss International 2022 Jasmin Selberg, Miss World 2021 Karolina Bielawska, Miss Earth 2022 Mina Sue Choi cũng chọn diện trang phục của anh khi đến Việt Nam công tác.

Nhà thiết kế từng giới thiệu các bộ sưu tập Bức thư tình trên mây, Blooming Fungi, Stars, Savour Des Paris. Lê Ngọc Lâm còn là giảng viên hướng dẫn đề tài tốt nghiệp cho sinh viên Đại học Hutech TP HCM.

