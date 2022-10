Đảm bảo an ninh ngày diễn ra Aquaman Vietnam

Quảng NinhHơn 100 chiến sĩ công an Móng Cái phối hợp với BTC đảm bảo an ninh cho VĐV suốt cung đường bơi và chạy trong hai ngày 1-2/10.

Trong buổi làm việc chiều 30/9, ban tổ chức Aquaman Vietnam đã phối hợp cùng Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh), khảo sát và chốt các phương án đảm bảo an ninh cho VĐV trong hai ngày diễn ra giải.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Trà Cổ, phường Bình Ngọc sẽ được cấm hoàn toàn hoặc một phần để phục vụ cho giải. Trong đó, các tuyến đường như Lạc Long Quân, đường tỉnh 335 dành nửa phần đường cho vận động viên. Các tuyến đường dạo ven biển Trà Cổ, đường nhánh xuống biển từ BQL Khu du lịch Trà Cổ đến đường Lạc Long Quân sẽ cấm hoàn toàn các phương tiện lưu thông. 100 chiến sĩ công an cũng được phân công làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho khu vực bơi và dọc 21km đường chạy.

Một buổi làm việc của BTC Aquaman Vietnam và các ban ngành TP Móng Cái. Ảnh: AV

Đại úy Vũ Tùng Lâm - Phó đội trưởng đội an ninh, phụ trách an ninh trật tự tại Aquaman Vietnam cho biết từ khi có thông tin về giải đấu, công an TP Móng Cái đã lên kế hoạch chi tiết nhằm hỗ trợ tối đa cho ban tổ chức. "Chúng tôi đã làm việc nhiều tháng với nhau và đến giờ, công tác an ninh, phân luồng gần như đã đảm bảo", ông Lâm chia sẻ.

Ngoài công tác an ninh, ban tổ chức cũng trang bị đầy đủ những tiện ích để chăm sóc VĐV. Dọc đường chạy là hệ thống trạm y tế được bố trí với khoảng cách phù hợp. Hỗ trợ trong trường hợp cần thiết là đội y tế lưu động. ba trạm nước hai chiều, ba trạm nước một chiều có đầy đủ nước lọc, điện giải, trái cây, nước đá. Ở khu vực dưới nước, 40 SUP, ba thuyền hơi gắn máy, hai xuồng cao tốc hỗ trợ VĐV. Trung bình cứ 25m sẽ có một SUP cứu hộ.

Aquaman Vietnam chính thức khởi tranh sáng 1/10 với nội dung thi đấu cho trẻ em. Các nội dung cho người lớn bắt đầu trong ngày 2/10. Đường đua sẽ đưa VĐV trải nghiệm vẻ đẹp của bãi biển Trà Cổ trong khoảnh khắc bình minh, sải bước trên con đường ven biển, chạy qua những hàng phi lao xanh khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng kẽ lá. Khi về đích, VĐV cũng nhận huy chương, áo finisher và thưởng thức nhiều món ăn tại khu ẩm thực sau race.

Hoài Phương