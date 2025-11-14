Đâm bạn vì bênh bà chủ quán nhậu

Đà NẵngTrong hơi men, Trần Văn Hùng, 44 tuổi, cho rằng bạn nhậu trêu ghẹo bà chủ quán nên lấy dao đâm trúng ngực người này.

Ngày 14/11, Hùng bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam về hành vi Giết người.

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Hùng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, chiều 24/6, Hùng cùng ông Nguyễn Văn Lợi, 42 tuổi; Nguyễn Hồng Sanh, 55 tuổi, nhậu từ chiều đến tối tại hai quán khác nhau, uống nhiều bia. Đến khoảng 21h, khi đang ngồi tại quán Thủy trên quốc lộ, Hùng bực tức vì Lợi trêu ghẹo bà chủ quán.

Trong lúc nóng giận, Hùng mở cốp xe lấy dao quay lại bàn, bất ngờ kề dao vào cổ Lợi rồi đâm vào ngực một nhát gây thương tích 13%.

Sau thời gian điều tra, cảnh sát xác định hành vi của Hùng là phạm tội Giết người.

Ngọc Trường