Đấm bạn thân vì ngoại tình với vợ tôi gần một năm

Tôi 37 tuổi, kết hôn được gần mười năm, có ba con. Hôm qua tôi phát hiện vợ mình ngoại tình với cậu bạn thân gắn bó với tôi gần 20 năm. Hồi còn độc thân, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, lúc nhậu nhẹt hay đá bóng đều kề vai sát cánh. Sau khi lập gia đình, bạn hoặc cả gia đình vẫn thường xuyên qua nhà tôi chơi. Có hôm, chúng tôi ngồi lai rai tới khuya xem bóng đá, vợ tôi còn xuống chuẩn bị đồ nhắm, chuyện trò vui vẻ. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào họ, chưa bao giờ nghĩ có chuyện gì mờ ám.

Nhưng hôm qua, tôi bắt gặp tin nhắn tình cảm trong máy vợ (vợ lưu thành tên người khác). Khi tôi tra hỏi, ban đầu vợ chỉ khóc, không nói đó là ai, đến khi tôi nổi nóng lên, đập phá đồ đạc, cô ấy mới van xin và nói ra người đó. Tôi quá bất ngờ, không nghĩ được họ lại chân trong chân ngoài với nhau. Vợ tôi bảo do mấy lần nhắn tin, gọi điện cho tôi không được nên gọi cậu ta hỏi xem tôi có đó không. Sau đó nói chuyện vài câu. Nhưng dần dần nói chuyện nhiều hơn rồi có cảm tình với nhau. Cay nhất là họ qua lại được gần một năm mà tôi không hề biết gì.

Tôi gọi thằng bạn sang nhà và đấm cậu ta mấy cái. Cậu ta nhận lỗi, van xin tôi tha thứ khi tôi dọa sẽ nói cho vợ cậu ta biết. Sau đó tôi đuổi cậu ta về, còn mình thì qua phòng khác ngủ. Từ hôm qua tới giờ, tôi không làm được gì ra hồn. Thực sự tôi rất muốn nói cho vợ cậu ta biết. Tại sao chuyện xảy ra, nhà tôi tan nát, tôi đau khổ, còn gia đình cậu ta vẫn yên ấm, hạnh phúc. Nhưng nghĩ tới mấy đứa trẻ, tôi lại không nỡ, nhỡ họ ly hôn rồi có khi tôi lại áy náy. Đành kệ cho vợ cậu ta tự phát hiện vậy. Còn vợ tôi sáng nay vẫn đi làm, đến cơ quan thì nhắn tin xin tôi tha thứ này kia, tôi không thèm nhắn lại. Giờ tôi đau quá, cảm giác rất bí bách, khó chịu. Tôi phải làm sao đây?

Thiên Long