Đâm bạn gái trọng thương, sát hại người can ngăn

Vĩnh LongTrong lúc cự cãi, Nguyễn Văn Nùng đâm bạn gái và đoạt mạng người vào can ngăn.

Nguyễn Văn Nùng khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Quang Duy

Ngày 28/2, Nùng, 27 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, tạm giam về hành vi Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo xác minh ban đầu, Nùng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ 35 tuổi ở phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM. Ngày 13/2, Nùng đón người yêu và nhóm bạn của chị này đến chơi phòng trọ của mình ở xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long.

Tại đây, khi cự cãi với người yêu, Nùng móc dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát. Nam thanh niên 31 tuổi đi cùng bạn gái Nùng lao vào can ngăn liền bị anh ta đâm gục.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, song người can ngăn đã tử vong. Bạn gái Nùng bị thương nặng, đang tiếp tục được chữa trị...

An Bình