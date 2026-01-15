Đấm bà chủ cửa hàng, cướp hai điện thoại iPhone

Nghệ AnNguyễn Văn Hưng vờ mua điện thoại rồi đấm vào mặt bà chủ cửa hàng, cướp hai điện thoại iPhone 14 Pro Max trị giá 30 triệu đồng, sau đó trốn vào TP HCM.

Ngày 15/1, Hưng, 17 tuổi, trú xã Bạch Hà, bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 20h30 ngày 10/1, Hưng mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, lái xe máy đến cửa hàng bán điện thoại ở xã Văn Hiến (trước đây thuộc huyện Đô Lương), giả vờ mua điện thoại. Sau vài giây nhờ tư vấn, xem 5-6 sản phẩm, Hưng bất ngờ đấm vào mặt nữ chủ quán đang ngồi đối diện, cướp hai điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Đấm chủ cửa hàng, cướp 2 điện thoại iPhone 14 Pro Max Camera ghi lại khoảnh khắc nghi phạm đấm chủ cửa hàng cướp điện thoại. Video: Hùng Lê

Thời điểm này, trong cửa hàng ngoài nữ chủ quán còn có một trẻ em. Bị tấn công bất ngờ, nữ chủ quán trèo qua tủ trưng bày hô hoán, đuổi theo tên cướp. Theo camera an ninh ghi lại, khi thấy Hưng rút một vật giống hung khí đe dọa, chủ quán đã xin tha rồi lùi lại.

Hưng sau đó chạy ra ngoài, lái xe máy tẩu thoát, bắt xe khách bỏ trốn vào miền Nam. Từ trình báo của nạn nhân, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, rạng sáng 14/1 bắt giữ Hưng khi đang lẩn trốn tại phường Trung Mỹ Tây, TP HCM.

Hưng có nhân thân xấu, không có công việc ổn định, vừa trở về từ trường giáo dưỡng.

