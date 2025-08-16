Dalat-Realco tái hợp tác Ana Mandara vận hành 17 biệt thự Đà Lạt

Dalat - Realco và thương hiệu Ana Mandara tái ký hợp tác vận hành 17 biệt thự Pháp cổ tại Đà Lạt, hướng tới nâng tầm phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, phát triển du lịch bền vững.

Sự kiện được tổ chức tại Đà Lạt, ngày 1/8. Đại diện Dalat - Realco cho biết, thỏa thuận này tiếp nối gần hai thập niên hợp tác, được xây dựng trên nền tảng tin cậy, sự thấu hiểu và những thành quả đã được khẳng định.

Sự hợp tác lần này thể hiện chiến lược giữa hai bên, đồng thời phản ánh tầm nhìn dài hạn và năng lực triển khai dự án quy mô của DLR. Qua chặng đường hợp tác dài trước đó, hai bên đã để lại dấu ấn trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản kiến trúc Đà Lạt. Hai doanh nghiệp cũng mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng cao cho du khách trong và ngoài nước.

Đại diện DLR và Ana Mandara bắt tay tái ký hợp tác. Ảnh: DLR

Theo đại diện DLR, mục tiêu hợp tác giai đoạn mới là nâng tầm hình ảnh du lịch Đà Lạt theo định hướng cao cấp và phát triển bền vững. Hai bên kỳ vọng thu hút dòng khách chất lượng cao và định hình tiêu chuẩn mới cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Lạt. liên danh cũng cam kết tiếp tục bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời kết hợp tinh hoa bản địa với dịch vụ và trải nghiệm chuẩn quốc tế. Mục tiêu này hướng tới đóng góp vào chiến lược phát triển du lịch bền vững của địa phương và mở rộng hệ sinh thái bất động sản du lịch mà DLR đang xây dựng.

Trong gần 20 năm, DLR và Ana Mandara đã kiến tạo, vận hành và phát triển Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa trở thành điểm nhấn đặc trưng của thành phố. Khu nghỉ dưỡng tọa lạc trên khuôn viên rộng khoảng 10 ha, gồm 17 biệt thự Pháp cổ được phục dựng với 87 phòng nghỉ. Kiến trúc châu Âu cổ điển kết hợp cảnh quan thiên nhiên đặc trưng tạo nên không gian sang trọng nhưng ấm áp, mang đến cho du khách trải nghiệm chuẩn quốc tế và đậm dấu ấn bản địa.

Việc tiếp tục đồng hành Ana Mandara là minh chứng cho niềm tin và sự gắn kết đã được khẳng định qua gần 20 năm. Đồng thời sự kiện là bước đi chiến lược nhằm duy trì, nâng tầm giá trị dự án và góp phần định vị Đà Lạt như điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu.

Quần thể 17 biệt thự Pháp cổ được phục dựng nguyên bản và đưa vào vận hành. Ảnh: DLR

Thành lập năm 1992, DLR là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản tại Việt Nam. Hơn ba thập niên hoạt động, doanh nghiệp duy trì cam kết về chất lượng công trình, tiến độ và hiệu quả, dựa trên đội ngũ giàu kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến và năng lực quản lý chuyên nghiệp. Công ty đã triển khai nhiều dự án quy mô như: chung cư Yersin, chung cư 226 Phan Đình Phùng, chung cư 69 Hùng Vương, khu dân cư Phạm Hồng Thái, khu chung cư Ngô Quyền, khu A27 Trường Đại học Đà Lạt, Trường THPT Năng khiếu Champasak (Lào)...

Ngoài phát triển dự án, DLR còn mở rộng sang lưu trú, du lịch và ẩm thực tại Đà Lạt, tham gia đầu tư, vận hành khách sạn, resort, nhà hàng và dịch vụ trải nghiệm. Đơn vị góp phần nâng cao hạ tầng du lịch và khẳng định vị thế của Đà Lạt trên bản đồ du lịch cao cấp.

Ana Mandara là thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng với mục tiêu hòa quyện di sản, thiên nhiên và dịch vụ tinh tế. Thương hiệu này đã thành công tại nhiều điểm đến như Cam Ranh, Huế, Hà Nội và đạt nhiều giải thưởng quốc tế như Asia's Leading New Resort 2023, Best Eco-Friendly Resort in Vietnam.

Các chuyên gia nhận định, sự hợp tác giữa hai bên được kỳ vọng tạo động lực mới, tăng sức cạnh tranh của du lịch Đà Lạt.

DLR định hướng phát triển thương hiệu theo hướng bền vững, gắn kết cộng đồng và mở rộng hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước. Doanh nghiệp tập trung vào các dự án bất động sản du lịch có thiết kế và trải nghiệm khác biệt, mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng và đóng góp vào sự phát triển chung của ngành bất động sản, du lịch Việt Nam. Với nền tảng kinh nghiệm hơn 30 năm cùng sự đồng hành của Ana Mandara, DLR hướng tới trở thành một trong những đơn vị tiên phong xây dựng tiêu chuẩn mới cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Hoàng Đan