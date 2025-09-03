Chuỗi hoa tươi lớn nhất Việt Nam thâu tóm doanh nghiệp Australia

Công ty mẹ Dalat Hasfarm - chuỗi hoa tươi lớn nhất cả nước - dành hơn 4.500 tỷ đồng mua lại Tập đoàn Lynch, doanh nghiệp cùng ngành tại Australia.

Hasfarm Holdings - công ty mẹ của chuỗi hoa tươi Dalat Hasfarm - vừa thông báo đạt thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của Tập đoàn Lynch, công ty hoa niêm yết trên sàn chứng khoán ASX tại Australia.

Theo thỏa thuận, cổ đông Lynch sẽ nhận 2,245 AUD cho mỗi cổ phiếu, chưa trừ đi cổ tức được phép trả trước đó. Ước tính, tổng giá trị giao dịch khoảng 270 triệu AUD, tương đương gần 4.531 tỷ đồng. Thỏa thuận này vẫn đang chờ sự chấp thuận từ cổ đông và báo cáo đánh giá độc lập xác nhận đây là phương án có lợi nhất cho cổ đông.

"Với sự hợp nhất này, Dalat Hasfarm sẽ trở thành công ty hàng đầu tại châu Á và là một trong những công ty hoa tươi lớn nhất thế giới, với hoạt động sản xuất tại Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Australia", đại diện công ty tuyên bố.

Dalat Hasfarm cho biết thêm sẽ hỗ trợ Lynch tạo dựng nền tảng sản xuất, phân phối và logistics, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Điều này sẽ tạo ra lợi thế về chi phí sản xuất theo quy mô, đồng thời tạo sự ổn định cho nhân viên, khách hàng và nhà cung ứng. Hoạt động sản xuất của Dalat Hasfarm sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định hơn cho các khách hàng của Lynch, đặc biệt là các nhà bán lẻ tại xứ sở chuột túi.

Công nhân đang làm việc tại nông trại hoa trong nhà kính ở Lâm Đồng. Ảnh: Dalat Hasfarm

Hasfarm Holdings được ông Thomas Hooft (Hà Lan) sáng lập từ 1994, trụ sở chính đặt tại Đà Lạt (Lâm Đồng), là đơn vị vận hành chuỗi Dalat Hasfarm. Hoạt động kinh doanh chính là phân phối ngọn giống, hoa cắt cành và hoa chậu ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Công ty có vốn điều lệ hơn 143,6 tỷ đồng với 100% vốn nước ngoài. Hiện tại, ông Adrianus Anthonius Maria (Hà Lan) đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc.

Doanh nghiệp này đang có các công ty liên kết tại Nhật Bản, New Zealand, Trung Quốc và Indonesia. Hasfarm Holdings công bố đang có hơn 4.000 nhân viên, với gần 320 ha trồng hoa nhà kính. Mỗi năm, họ trồng 200 triệu cành hoa và 250 triệu ngọn giống. Chuỗi đang có 21 cửa hàng mang thương hiệu của mình, ngoài ra còn phân phối hoa tại các hệ thống siêu thị Co.op Mart, Mega Market, Big C, Lotte Mart, Winmart...

Cuối năm trước, Texas Pacific Group (TPG) - một công ty đầu tư tư nhân (private equity) có trụ sở chính tại Mỹ - đã đầu tư vào Hasfarm Holdings. Theo thỏa thuận, Hasfarm Holdings được định giá ở mức nửa tỷ USD.

Về thương vụ thâu tóm Tập đoàn Lynch, ông Joel Thickins, Đồng giám đốc TPG châu Á, nhận xét đây là bước đi phù hợp với chiến lược của TPG trong việc xây dựng các công ty dẫn đầu thị trường, dựa trên lợi thế chuyên môn và quy mô khu vực. Từ khi đầu tư vào Hasfarm, TPG đã tìm kiếm cơ hội sáp nhập như Lynch để góp phần xây dựng "một nền tảng sản xuất hoa tươi lớn mạnh tại trung tâm phát triển toàn cầu".

Tất Đạt