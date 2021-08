Dakota Johnson đóng cảnh 'nóng' đồng tính

Dakota Johnson và nữ ca sĩ St. Vincent đóng cảnh giường chiếu trong phim "The Nowhere Inn".

Trong trailer The Nowhere Inn công bố hôm 13/8, Dakota Johnson vào vai bạn tình của nghệ sĩ âm nhạc St. Vincent. Cả hai cùng mặc nội y, đóng cảnh giường chiếu và nhờ nhà làm phim tài liệu Carrie Brownstein quay lại. Video cũng hé lộ các cảnh St. Vincent trình diễn trên sân khấu, các buổi phỏng vấn với truyền thông cùng đời sống riêng tư.

Trailer "The Nowhere Inn" Trailer "The Nowhere Inn". Video: IFC Film

The Nowhere Inn do chính St. Vincent và Carrie Brownstein viết kịch bản, Bill Benz đạo diễn. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý, kinh dị, là tác phẩm hư cấu về quá trình thực hiện phim tài liệu của nữ ca sĩ. Cô nói với People khá bất ngờ khi bạn thân Dakota Johnson đồng ý vào vai bạn gái. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào ngày 17/9.

St. Vincent (tên thật: Annie Erin Clark) sinh năm 1982, là nghệ sĩ âm nhạc người Mỹ. Cô lần đầu được biết tới khi hoạt động trong nhóm nhạc Polyphonic Spree. Người đẹp ghi dấu ấn với các album solo: Marry Me (2007), Actor (2009), Strange Mercy (2011), Masseduction ( 2017), Daddy's Home (2021)... Album St. Vincent (2014) được Guardian, Entertainment Weekly, NME và Slant bình chọn là "Album của năm". Sản phẩm cũng mang về cho cô giải "Album alternative xuất sắc" ở Grammy. Năm 2018, St. Vincent hai lần được đưa vào "200 bài hát hay nhất của Phụ nữ thế kỷ 21" do NPR bình chọn.

Dakota Johnson (trái) và St. Vincent. Ảnh: Marie Claire, Vogue

Dakota Johnson sinh năm 1989, nổi tiếng với vai diễn Anastasia Steele trong 50 sắc thái. Nữ diễn viên cũng gây chú ý trong làng mốt với gu thời trang quyến rũ. Cô tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo của Gucci dưới thời Alessandro Michelle, đồng thời là "nàng thơ" của các nhà mốt danh tiếng như Saint Laurent, Dior hay Balenciaga...

