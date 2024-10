Đăk Nông có tân Giám đốc công an

Đại tá Hồ Song Ân, 46 tuổi, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông.

Ngày 16/10, Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Ân làm Giám đốc Công an Đăk Nông. Người tiền nhiệm là đại tá Nguyễn Thanh Liêm được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Hồ Song Ân phát biểu nhận nhiệm vụ ngày 16/10. Ảnh: Ngọc Oanh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông hứa sẽ phát huy những kinh nghiệm trong quá trình công tác, bảo đảm tốt an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Đại tá Ân quê huyện Phú Ninh, Quảng Nam, vào ngành công an năm 1996; Thạc sĩ An ninh nhân dân, chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm An ninh quốc gia; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi là Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ông Ân là Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam.

Trần Hóa