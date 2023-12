Đăk Nông có tân Giám đốc Công an

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, 48 tuổi, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông.

Quyết định được trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an, trao cho đại tá Nguyễn Thanh Liêm, tại trụ sở Công an tỉnh Đăk Nông, chiều 22/12.

Hai hôm trước, người tiền nhiệm của ông Liêm là đại tá Bùi Quang Thanh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm phát biểu nhận nhiệm vụ, chiều 22/12. Ảnh: Ngọc Oanh

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông hứa sẽ nhanh chóng ổn định công tác, tiếp cận nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn...

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm quê Hà Tĩnh, từng giữ chức Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh, Chánh thanh tra Công an tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 3/2014, ông Liêm giữ chức Phó giám đốc công an tỉnh cho đến nay.

Ngọc Oanh