Đắk Lắk sắp khởi công khu công nghiệp gần 2.500 tỷ đồng

Khu công nghiệp Phú Xuân quy mô hơn 313 ha tại Đắk Lắk dự kiến khởi công cuối tháng 4, tổng vốn đầu tư 2.477 tỷ đồng.

Khu công nghiệp có tên thương mại Ez.Park Đắk Lắk I do Công ty cổ phần DPV Đắk Lắk (thuộc tập đoàn GS Holding) làm chủ đầu tư. Dự án đặt tại xã Cuôr Đăng, quy mô 313,03 ha, trong đó gần 182 ha dành cho đất sản xuất công nghiệp, phần còn lại bố trí cho hạ tầng và tiện ích phụ trợ. Khu công nghiệp có thời gian hoạt động 50 năm.

Phối cảnh khu công nghiệp Ez.Park Đắk Lắk I. Ảnh: DPV Đắk Lắk

Theo quy hoạch, khu công nghiệp nằm gần các trục giao thông quan trọng của khu vực Tây Nguyên, tiếp giáp quốc lộ 14 và tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa. Khi tuyến cao tốc thông xe kỹ thuật toàn tuyến giai đoạn 1, việc kết nối liên vùng sẽ thuận lợi hơn.

Từ vị trí dự án, khoảng cách đến sân bay Buôn Ma Thuột khoảng 20 km và trung tâm tỉnh khoảng 25 km. Hệ thống giao thông cũng cho phép kết nối đến các cảng biển miền Trung như Quy Nhơn, Cam Ranh, tạo nên hành lang giao thương liên vùng giữa Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ.

Vị trí và kết nối vùng khu công nghiệp. Ảnh: DPV Đắk Lắk

Khu công nghiệp được định vị là trung tâm phát triển công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút các lĩnh vực như: chế biến nông - lâm sản, y dược (thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm); điện, điện tử, cơ khí chế tạo, logistic và đặc biệt là năng lượng xanh áp dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần DPV Đắk Lắk cho biết, doanh nghiệp cam kết đảm bảo tiến độ và chất lượng hạ tầng với sự đồng hành của VietinBank. Bên cạnh giá trị về kinh tế, tập đoàn chú trọng đến trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn của dự án. Với quy hoạch xanh chiếm hơn 20% tổng diện tích, dự án cam kết bảo vệ môi trường sống, phát triển hệ sinh thái hài hòa giữa sản xuất công nghiệp và thiên nhiên Tây Nguyên. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp dự kiến giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Bên cạnh khu công nghiệp Phú Xuân (Ez.Park Đắk Lắk I), tập đoàn Gs Holding còn là chủ đầu tư của cụm công nghiệp Ez.Park Hà Tĩnh I và khu Công nghiệp Ez.Park Bắc Ninh dự kiến khởi công vào quý 2 năm nay.

