Dailyve đạt giải Khởi nghiệp Sáng tạo tỉnh Ninh Thuận

Nền tảng công nghệ đặt vé vận tải đa phương tiện Dailyve đạt giải xuất sắc cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo nhờ định hướng phát triển rõ ràng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo tỉnh Ninh Thuận năm 2024 do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo tổ chức. Đây là sân chơi nhằm tôn vinh các dự án khởi nghiệp với mô hình kinh doanh đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại. Cuộc thi ghi nhận sự tham gia của 46 dự án từ nhiều lĩnh vực như công nghệ, nông nghiệp, y tế, du lịch và logistics.

Dailyve, nền tảng công nghệ đặt vé vận tải đa phương tiện, đã giành giải xuất sắc cao nhất của cuộc thi. Theo Hội đồng Giám khảo, đơn vị có định hướng phát triển rõ ràng và xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường.

Đại diện Dailyve (trái) nhận giải thưởng và bằng khen tại cuộc thi. Ảnh: Dailyve

Dự án tập trung xây dựng hệ thống quản lý và đặt vé vận tải đa phương tiện, tích hợp các loại hình như vé xe khách, tàu hỏa và máy bay trên cùng một nền tảng số. Điều này giúp tăng cường kết nối giữa đơn vị vận tải và hành khách, đồng thời đơn giản hóa trải nghiệm đặt vé cho người dùng.

Dailyve hướng tới xây dựng nền tảng "all-in-one", cho phép người dùng tra cứu, so sánh và đặt vé nhiều loại hình vận tải trên cùng một hệ thống. Kết nối trực tiếp với các đơn vị vận tải giúp thông tin chuyến đi được cập nhật theo thời gian thực.

Ông Bùi Văn Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Goilaco - CEO Dailyve - đã nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Theo ông, đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới của nền tảng này trong lĩnh vực vận tải số. Sắp tới, đơn vị đặt mục tiêu trở thành mô hình hệ sinh thái dịch vụ vận tải số trong tương lai.

"Giải thưởng đạt được là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển với định hướng lấy người dùng làm trung tâm và nâng cao trải nghiệm đặt vé đa phương tiện trên nền tảng số", ông Ninh nói.

Ông Bùi Văn Ninh (phải), CEO Dailyve tại lễ vinh danh trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest Việt Nam 2025. Ảnh: Dailyve

Song song đó, Dailyve cũng đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái cùng các nhà xe và đơn vị vận tải để hiện đại hóa hoạt động quản lý, vận hành và phân phối vé xe khách, vé máy bay, vé tàu hỏa.

