Daikin Vietnam hợp tác chiến lược với công ty kỹ thuật Anh Nguyên

Hợp tác Anh Nguyên là bước ngoặt trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái của Daikin Vietnam, nhằm cung cấp giải pháp quản lý năng lượng, tự động hóa tòa nhà (BMS).

Nghi thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược diễn ra tại TP HCM hôm 12/12. Lãnh đạo hai doanh nghiệp phân tích trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2050 và thị trường bất động sản dần chuyển sang xu hướng xanh hóa, thông minh hóa, nhu cầu của các chủ đầu tư lớn thay đổi căn bản.

Không dừng lại ở mua sắm thiết bị, người tiêu dùng đòi hỏi giải pháp tích hợp tổng thể giúp tối ưu hóa vận hành, đảm bảo hiệu suất trơn tru cho toàn bộ tiện ích cao ốc, đồng thời đạt mục tiêu tiết kiệm năng lượng. "Hệ thống điều hòa không khí thường chiếm gần 50% tổng năng lượng sử dụng của một tòa nhà. Do đó, các giải pháp HVAC (sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí) đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra công trình xanh bền vững", đại diện Daikin Vietnam cho hay.

Phía Daikin Vietnam đánh giá Anh Nguyên là nhà cung cấp giải pháp BMS hàng đầu, thực hiện thành công 305 dự án trong nước lẫn quốc tế và đối tác của hơn 110 doanh nghiệp, trong đó có những "ông lớn" bất động sản như Vingroup, Sun Group, Novaland, Capitaland, Keppel Land... Đội ngũ kỹ sư am hiểu sâu hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), điều khiển phòng khách sạn thông minh, hệ thống báo cháy, an ninh.

Đôi bên nhận định cuộc hợp tác không đơn thuần là phép cộng về thương hiệu, mà là sự tích hợp sâu rộng về công nghệ, quy trình vận hành, giải quyết trực tiếp các bài toán khó của thị trường. Sau sự kiện này, Daikin Vietnam mang đến mô hình "Chìa khóa trao tay" (One-Stop Solution) với những lợi thế vận hành như sau:

Đồng bộ từ thiết kế đến thi công: khách hàng tiếp cận gói giải pháp tích hợp gồm thiết bị HVAC cao cấp của Daikin và hệ thống điều khiển BMS được "may đo" bởi Anh Nguyên ngay từ giai đoạn ý tưởng (Spec-in), loại bỏ độ trễ hay xung đột kỹ thuật thường gặp.

Dịch vụ hậu mãi một cửa (One Contact After-sales): chủ đầu tư chỉ cần làm việc với một đầu mối duy nhất - Daikin Vietnam - cho toàn bộ hệ thống cơ, điện, lạnh, điều khiển. Mô hình này khắc phục tình trạng "vùng xám trách nhiệm" khi có sự cố xảy ra, không còn kịch bản nhà thầu BMS đổ lỗi cho thiết bị máy lạnh và ngược lại. Mọi quy trình từ bảo trì, bảo dưỡng đến xử lý sự cố đều quy về một mối, đảm bảo tính minh bạch, phản ứng nhanh, nhất quán trong suốt vòng đời dự án.

Tối ưu hóa năng lượng: sự kết hợp giữa công nghệ Inverter/VRV từ Daikin và các thuật toán điều khiển thông minh của hệ thống BMS/Inncom do Anh Nguyên cung cấp có thể giúp các tòa nhà tiết kiệm 15-25% năng lượng tiêu thụ.

Hệ sinh thái mở: Daikin có khả năng tích hợp, điều khiển không chỉ hệ thống lạnh mà cả hệ thống thứ ba như chiếu sáng, bơm, quạt, an ninh, bao quát toàn cảnh sức khỏe tòa nhà.

Nâng cao trải nghiệm dịch vụ: Daikin sẽ tận dụng năng lực Anh Nguyên để cung cấp các dịch vụ bảo trì dự đoán (Predictive Maintenance), giám sát từ xa, phản ứng nhanh, nhất là cho phân khúc khách sạn, resort hay tòa nhà thương mại cao cấp.

"Cuộc hợp tác là cơ hội tuyệt vời để cả hai công ty tận dụng thế mạnh của nhau nhằm cung cấp giải pháp tổng thể cho khách hàng tòa nhà ở cấp độ địa phương lẫn khu vực", đại diện Daikin Vietnam nói thêm.

Daikin Vietnam trực thuộc tập đoàn Daikin (Nhật Bản) - nhà sản xuất có tuổi đời 100 năm. Tại thị trường Việt, doanh nghiệp vừa dẫn đầu thị phần, vừa tiên phong loạt giải pháp điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật Anh Nguyên thành lập năm 2006, là nhà cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), điện nhẹ (ELV) và an ninh. Với phương châm "Forward thinking - Practical solutions" (Tư duy tiến bộ - Giải pháp thiết thực), đơn vị đứng sau sự vận hành thông minh của loạt công trình lớn trong nước.

