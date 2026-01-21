Daikin ra mắt giải pháp điều hòa không khí Air Creator

Hệ sinh thái Air Creator mới ra mắt của Daikin gồm điều hòa và máy lọc không khí, không chỉ lọc bụi mà còn khuếch tán hương thơm, kiểm soát độ ẩm và cá nhân hóa trải nghiệm.

Sản phẩm thuộc hệ sinh thái Air Creator gồm điều hòa không khí Air Creator AC và máy lọc không khí tích hợp khuếch tán tinh dầu Air Creator AD. Hai thiết bị được kết hợp nhằm kiểm soát bốn yếu tố chính của không khí: nhiệt độ luôn duy trì mức ổn định, tránh tình trạng quá nóng hoặc quá lạnh cục bộ; độ ẩm ở mức tối ưu 40-60% để bảo vệ da và ngăn ngừa nấm mốc; độ sạch nhờ loại bỏ bụi mịn PM2.5, vi khuẩn, virus, các tác nhân gây dị ứng; và sự lưu thông để điều phối luồng gió thông minh để người dùng thấy dễ chịu, không bị gió thổi trực tiếp vào người.

Hệ thống điều hòa không khí Air Creator của Daikin. Ảnh: Huy Đức

Air Creator có hai màu đen và trắng, phù hợp các không gian nội thất khác nhau với thiết kế bo cong khác biệt so với thiết kế chung của các mẫu điều hòa hiện nay. Máy mỏng 185 mm, trong khi hệ thống ống, dây dẫn nằm ở mặt sau giúp tối ưu không gian và tăng tính thẩm mỹ cho các căn hộ hiện đại.

Khác với các dòng máy thông thường làm khô không khí, Air Creator khử ẩm nhưng không gây cảm thấy khô da. Một tính năng mới là Bills On Demand, cho phép người dùng thiết lập ngân sách tiền điện hàng tháng, máy sẽ tự điều chỉnh vận hành để không vượt hạn mức.

Sản phẩm trang bị phin lọc Enzyme Blue và công nghệ Streamer của Daikin. Trong đó, công nghệ Streamer giải phóng electron tốc độ cao để phân hủy chất gây ô nhiễm, vi khuẩn và mùi hôi bám trên phin lọc, được Daikin cho biết mạnh hơn 1.000 lần so với phương pháp phóng điện plasma thông thường.

Air Creator có ba mức công suất là 1 HP, 1,5 HP và 2 HP với giá từ 18 triệu đến 31 triệu đồng.

Máy lọc không khí Air Creator AD có khả năng khuếch tán tinh dầu. Ảnh: Huy Đức

Air Creator AD là máy lọc không khí 2 trong 1 lần đầu được Daikin ra mắt. Ngoài khả năng lọc không khí, máy có thể khuếch tán hương thơm. Thiết bị sử dụng phương pháp lọc kép, kết hợp giữa phóng điện Streamer bên trong và Active Plasma Ion bên ngoài để làm sạch không khí. Máy hỗ trợ tối đa bốn loại mùi hương tinh dầu, có thể chuyển đổi linh hoạt qua ứng dụng. Ngoài ra, Daikin có thêm phiên bản Air Creator AP chỉ lọc không khí. Giá của sản phẩm từ 10,5 triệu đến 13 triệu đồng tùy vào công suất và tính năng.

Bộ sản phẩm Air Creator không có điều khiển cầm tay, thao tác tùy chỉnh thực hiện thông qua ứng dụng. Các thiết bị trong hệ sinh thái được kết nối và đồng bộ thông minh qua Air Card. Air Card hiện có bốn tùy chọn cho bối cảnh hoạt động khác nhau, gồm Sleep - không gian hỗ trợ ngủ sâu, Focus - môi trường tăng tập trung cho học tập và làm việc, Chill out - không gian thư giãn, tái tạo năng lượng và Fitness - môi trường thoải mái cho vận động tại nhà.

Huy Đức