Daihatsu Midget X - xe tải điện siêu nhỏ

Nhật BảnDaihatsu hồi sinh mẫu xe tải Midget từ những năm 1950-1970 với thiết kế ngộ nghĩnh, hệ truyền động điện và công nghệ mới.

Daihatsu Midget là một "chú ngựa thồ" nhỏ bé nhưng đầy cá tính. Ra đời năm 1957, là một chiếc xe ba bánh nhỏ bé dành cho các chủ cửa hàng nhỏ và tài xế giao hàng, Midget lướt đi trên những con phố hẹp của Nhật Bản với sự nhanh nhẹn như xe máy.

Xe chỉ có một ghế và không có cửa. Động cơ là loại hai thì xi-lanh đơn 250 phân khối, công suất 8 mã lực.

Xe tải Daihatsu Midget đời 1959. Ảnh: Toyota Automobile Museum

Mẫu xe này trở lại vào năm 1996 với tên gọi Midget II, kết hợp phong cách hoài cổ với tinh thần dám nghĩ dám làm. Lần này, xe có 4 bánh, vẫn chỉ một ghế và do thân xe ngắn và hẹp, nên có một bánh xe dự phòng gắn trên nắp ca-pô. Động cơ ba xi-lanh 660 phân khối, công suất 33 mã lực, dẫn động cầu sau.

Việc sản xuất kết thúc vào năm 2001, nhưng có vẻ như Daihatsu vẫn chưa sẵn sàng để câu chuyện kết thúc tại đó.

Mẫu concept Midget X ra mắt chính thức tại triển lãm ở Tokyo vào cuối tháng 10. Chiếc xe tải được tái sinh thành một chiếc xe thương mại hạng nhẹ (LCV) với kích thước nhỏ bé và hệ thống truyền động điện.

Thiết kế ngoại thất gợi nhớ đến dòng Midget nguyên bản, với đèn pha LED tròn và kính chắn gió kiểu trực thăng. Xe cũng có bánh xe bán lộ tích hợp đèn, với đèn báo sạc pin trên thân xe.

Cabin có vị trí lái xe trung tâm cùng vô-lăng độc đáo, hai bên là hai ghế hành khách nhưng trông chỉ hợp cho trẻ nhỏ. Mẫu concept được giới thiệu bao gồm một ngăn chứa đồ dạng ba lô và một thùng xe phía sau mở rộng, mặc dù có thể sẽ có thêm nhiều biến thể khác. Một tính năng thú vị khác là thiết kế tay nắm xoay cho cửa bản lề phía sau.

Daihatsu vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật, chỉ lưu ý rằng "vì nhỏ gọn nên có thể phù hợp với nhiều phong cách sống khác nhau" và "mục đích là làm hài lòng mọi người".

Mỹ Anh (theo Carscoops)