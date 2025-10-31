Daihatsu K-Open - xe kei car mui trần

Nhật BảnMẫu xe nhỏ mui trần, cấu hình hai chỗ, lắp động cơ ICE, dẫn động cầu sau.

Hãng xe Nhật Bản Daihatsu ra mắt K-Open Concept - mẫu xe mui trần 2 cửa nhỏ gọn tại triển lãm Japan Mobility Show 2025. Theo giới truyền thông, K-Open là người kế nhiệm của Copen, sau khi mẫu xe này dừng sản xuất vào tháng 8/2026.

Mẫu concept thừa hưởng nhiều từ Copen nguyên bản với thiết kế hiện đại pha lẫn cổ điển. Điểm nhấn với cụm đèn pha hình oval và cản trước hầm hố. Các khe hút gió trên nắp capô và chắn bùn trước làm tăng vẻ thể thao, cùng những đường cong mềm mại trên chắn bùn sau và ống xả ở chính giữa.

Nội thất cấu hình hai chỗ, phát triển theo phong cách tối giản. Xe không trang bị màn hình giải trí trung tâm mà chỉ sử dụng một cụm đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng ba chấu. Táp lô trang trí với thanh ngang viền kim loại và một số nút điều khiển cảm ứng. Hầu hết các bề mặt đều bọc da Alcantara, ghế bọc da kết hợp vải đặc biệt.

Hãng xe Nhật Bản không tiết lộ thông số hệ truyền động, nhưng cho biết K-Open trang bị động cơ đốt trong, dẫn động cầu sau.

Triển lãm Japan Mobility Show 2025 diễn ra từ ngày 30/10-9/11 tại Tokyo, Nhật Bản.

Minh Vũ