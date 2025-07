Đại Việt giới thiệu bảo hiểm 50 tỷ cho thiết bị chống giật

Sản phẩm chống giật trọn đời Daikiosan, Makano sẽ được bảo hiểm trách nhiệm tới 50 tỷ đồng, theo thỏa thuận ký kết giữa Tập đoàn Đại Việt và Bảo Việt Sài Gòn.

Theo thỏa thuận ký kết ngày 13/6, dòng sản phẩm chống giật trọn đời (chống giật toàn thời gian) Daikiosan, Makano do Tập đoàn Đại Việt phân phối sẽ được Bảo Việt Sài Gòn bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Tổng mức bảo hiểm tối đa 50 tỷ đồng, trong đó mỗi sự cố được chi trả đến 10 tỷ đồng. Đây là một trong những gói bảo hiểm cao nhất hiện nay trong ngành thiết bị điện dân dụng tại Việt Nam.

Tập đoàn Đại Việt ký kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm cho sản phẩm Chống giật trọn đời Daikiosan, Makano. Ảnh: Đại Việt

Thiết bị này được ứng dụng công nghệ khung từ kín, giúp tách biệt hoàn toàn giữa điện lưới và điện sử dụng, truyền điện bằng từ trường và loại bỏ hoàn toàn dòng điện rò, ngay cả trong điều kiện ẩm ướt, ngập nước hoặc có nguy cơ rò rỉ điện, thấm nước hay tiếp xúc trực tiếp. Nhờ nguyên lý này, điện áp trên bất kỳ điểm nào của dây nóng đầu ra đều bằng 0V so với đất, hạn chế đến 90% tình huống điện giật, kể cả khi người dùng chạm tay ướt, chân đất vào dây điện hở hoặc ổ cắm bị ngập nước.

Nhờ công nghệ hiện đại, sản phẩm sở hữu 15 chức năng khác biệt bằng 8 thiết bị an toàn điện trên thị trường cộng lại: CB chống giật, RCBO, RCD, thiết bị chống giật giả lập và đồng thời tích hợp thêm thiết bị chống xung nhiễm, chống sét lan truyền, bộ đổi nguồn 220V sang 230V - 110V - 100V, thiết bị đo điện, biến áp cách ly, thiết bị chống quá tải và ngắt mạch...

Sản phẩm được bảo hành 3 năm, 4 năm kể từ ngày sản xuất; riêng chức năng chống giật được bảo hành trọn đời.

Sản phẩm chống giật trọn đời Daikiosan, Makano là sản phẩm công nghệ cao do Tập đoàn Đại Việt phân phối. Ảnh: Đại Việt

Ông Nguyễn Văn Hiệu, đại diện thương hiệu, cho biết thiết bị này khác biệt so với aptomat chống giật truyền thống, vốn chỉ ngắt điện sau khi phát hiện dòng rò và bị điện giật, thường gây tiêu hao năng lượng. Sản phẩm hoạt động như một thiết bị "phản xạ sinh tồn" với khả năng tự động ngắt điện để bảo vệ an toàn khi chập ngắn mạch giúp giảm thiểu các tai nạn thương tâm do chập điện, rò điện cũng không gây tiêu hao điện năng.

"Thiết bị chống giật trọn đời hoạt động theo nguyên lý tách biệt hoàn toàn, không giật ngay cả khi rò điện. Điều này tạo nên sự khác biệt vượt trội về mức độ an toàn, độ bao phủ bảo vệ và tốc độ phản ứng khi có sự cố", ông nói.

Đơn vị cũng đã thử nghiệm rất nhiều bài test để chứng minh khả năng chống giật dưới sự giám sát của chuyên gia. Ảnh: Đại Việt

Trước khi ra mắt thị trường, các model công suất 7,5 kVA, 10 kVA và 15 kVA của thiết bị đã được kiểm định tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (QUATEST 1). Sản phẩm vượt qua các bài thử nghiệm nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn TCVN 7326-1:2003 (tương đương IEC 60950-1:2001) - bộ tiêu chuẩn quốc tế nền tảng trong lĩnh vực thiết bị điện áp thấp. Kết quả kiểm định cho thấy sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về dòng điện rò, bảo vệ ngắn mạch, cách ly nguồn, giới hạn nhiệt độ, và vận hành ổn định trong điều kiện khắc nghiệt như ngập nước hoặc quá tải điện... đảm bảo sản phẩm đạt các yêu cầu an toàn khắt khe nhất về điện.

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc hợp tác bảo hiểm không chỉ gia tăng độ tin cậy mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững, lấy sự an toàn của người tiêu dùng làm trung tâm. đưa yếu tố an toàn từ tính năng kỹ thuật trở thành chuẩn mực bắt buộc. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài để lan tỏa giá trị bảo vệ cộng đồng thông qua các sản phẩm đạt chuẩn và được bảo hiểm rõ ràng, minh bạch.

Minh Ngọc