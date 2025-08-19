Đại úy công an livestream giúp người nghèo bán nông sản

Thanh HóaĐều đặn ba buổi tối mỗi tuần, đại úy Hà Văn Đức đến từng gia đình trong bản hỗ trợ livestream bán măng khô, đũa tre, rau rừng... giúp họ kiếm thêm thu nhập từ thương mại điện tử.

Gần nửa năm trước khi công an cấp huyện giải thể, đại úy Hà Văn Đức được điều động từ Công an huyện Quan Hóa về nhận nhiệm vụ tại xã Trung Sơn. Đây là một xã vùng biên, nằm cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa gần 200 km, từng là điểm nóng về ma túy, đời sống dân bản còn nhiều thiếu thốn.

Trong một lần tuần tra ở bản Ta Bán, hình ảnh những đứa trẻ sống lay lắt khi bố mẹ vướng vòng lao lý vì ma túy, không nơi nương tựa khiến Đức day dứt. Anh kể đã cùng đồng đội góp tiền mua sách vở, quần áo tặng lũ trẻ rồi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.

Clip ghi lại khoảnh khắc chiến sĩ công an mở cửa lặng lẽ kiểm tra giấc ngủ của hai chị em nhỏ có mẹ đi tù, bố bỏ đi biệt tích đã lay động hàng triệu người, thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên TikTok.

Video kèm bài Đại uý công an livestream bán hàng

Với sự quan tâm của cộng đồng mạng, những đứa trẻ mồ côi có thêm đồ dùng học tập, xe đạp để đến trường, những cụ già neo đơn được hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, thuốc men... "Mỗi chuyến tuần tra giờ đây không chỉ để giữ gìn an ninh, mà còn trở thành dịp mang theo sự sẻ chia đến với bà con", anh Đức nói.

Để hoạt động thiện nguyện được minh bạch, công an xã không nhận tiền trực tiếp mà kết nối qua Mặt trận Tổ quốc xã để những phần quà đến đúng người cần giúp đỡ.

Kênh TikTok Người ở bản của anh Đức hiện có hơn 84.000 người theo dõi, trở thành một kênh dân vận đặc biệt, nơi người chiến sĩ công an gần dân, hiểu dân và cùng vượt qua khó khăn.

Livestream bán nông sản giúp người dân thoát nghèo

Trong quá trình tiếp xúc với dân bản, đại úy Đức nhận thấy nhiều hộ có sản phẩm đặc sản như măng khô, măng ớt, mận rừng, đũa tre... nhưng quanh quẩn chỉ đem ra chợ bán, không biết cách đưa ra thị trường. Anh nảy ra ý tưởng tận dụng chính TikTok, biến thành kênh tiêu thụ hàng hóa như xu hướng gần đây.

Những buổi tối muộn ở xã vùng cao Trung Sơn, thay vì nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, Đức lại gõ cửa từng hộ dân, mang theo chiếc điện thoại và bộ chân máy quay. Trên TikTok, anh không nói về an ninh trật tự mà giới thiệu măng ớt, mận rừng, đũa tre - những sản vật quê hương còn ít người biết đến. Từ những buổi livestream giản dị, nông sản của bà con đã "lên sóng", tìm được người mua khắp cả nước, mở ra một hướng thoát nghèo.

Đều đặn ba tối mỗi tuần, sau giờ làm việc, anh Đức lại dựng máy quay, giới thiệu sản phẩm. Mỗi buổi livestream kéo dài 1-2 tiếng, thu hút hàng nghìn lượt xem, đơn hàng chốt liên tục. Không chỉ dừng lại ở việc lên sóng, anh còn tận tình hướng dẫn bà con cách quay clip, dựng video, lập tài khoản trên sàn thương mại điện tử để bán hàng chuyên nghiệp hơn.

"Trước đây, người dân chỉ xem TikTok cho vui, giờ đã biết dùng nó để quảng bá sản phẩm bản làng. Thậm chí, nhiều thanh niên đã tự lập kênh riêng để bán nông sản", anh Đức cho hay.

Anh Đức (bên phải) trong một buổi livestream bán măng muối cho dân bản. Ảnh: Lam Sơn

Những thay đổi nhỏ dần mang lại kết quả lớn. Nhiều hộ dân ở Trung Sơn nay có thêm nguồn thu nhập ổn định, không còn cảnh chỉ trông chờ vào trợ cấp như trước.

Anh Phạm Bá Tài, 24 tuổi, ở bản Chiềng chia sẻ, nhờ được cán bộ công an xã giúp livestream, mỗi tháng vợ chồng anh bán được hơn 100 bình măng ớt. Trước đây, bán ở chợ làng rất chậm, nhiều khi ế ẩm, nhưng giờ có khách chốt đơn từ khắp nơi. Hàng làm ra không đủ bán.

Trung tá Hà Xuân Trường, Trưởng Công an xã Trung Sơn, cho biết toàn xã có 6 bản với gần 3.200 nhân khẩu. Ngoài đảm bảo công tác an ninh trật tự tại địa bàn, đơn vị luôn khuyến khích cán bộ, chiến sĩ ứng dụng nền tảng số trong công tác dân vận, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Ông Trường đánh giá việc ứng dụng mạng xã hội vào công tác dân vận đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thanh niên vùng cao giờ đây đã mạnh dạn bán hàng online, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

Lê Hoàng