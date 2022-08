Đại uý công an hy sinh khi truy đuổi nghi can trộm

Đồng ThápĐại uý Hồ Tấn Dương, 36 tuổi, khi truy bắt hai nghi trộm tài sản đã bị chúng đạp ngã xe, hy sinh.

Trưa 4/8, nhận tin báo có hai người vừa trộm tài sản trên ôtô đậu tại địa bàn huyện Lấp Vò, đại uý Dương (Đội phó Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò) cùng 3 đồng đội đi trên hai xe máy, truy đuổi nghi can.

Đại uý Hồ Tấn Dương đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, khi đuổi kịp hai nghi can trên quốc lộ N2B, các trinh sát hình sự yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, một trong hai nghi can đã đạp mạnh vào xe của anh Dương khiến cả hai xe cùng ngã.

Đại úy Dương bị chấn thương, hy sinh trên đường đi cấp cứu. Đồng đội đi cùng xe với anh bị thương vùng đầu, tay. Hai nghi can cũng bị thương, đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Lấp Vò.

Vụ án đang được điều tra.

Ngọc Tài